Jenning de Boo en Joy Beune gaan woensdag voor een bijzondere afsluiting zorgen van het schaatsseizoen. De twee nemen het bij de Zilveren Bal tegen elkaar op tijdens een 3000 meter en het is de grote vraag welke van de schaatstoppers die clash gaat winnen. Onze lezers wijzen voor het duel in ieder geval een duidelijke favoriet aan.

De Boo en Beune sloten het officiële schaatsjaar afgelopen weekend af met hun deelname de WK sprint en allround. De Boo troefde rivaal Jordan Stolz af bij het sprinttoernooi en kroonde zich in Thialf voor het eerst tot wereldkampioen. Beune wilde haar allroundtitel verdedigen, maar eindigde uiteindelijk op de vierde plek. Toch zijn ze nog niet klaar, want woensdag zorgen ze voor een bijzonder toetje.

Op de Zilveren Bal staat normaal enkel de 100 meter op het programma, maar als kers op de taart zullen Beune en De Boo elkaar treffen op een 3000 meter. Het betekent dat twee schaatsers met verschillende geslachten en andere specialiteiten dus plotseling tegen elkaar gaan rijden. Het betekent ook dat het heel moeilijk te voorspellen is. Schaatsicoon Marianne Timmer vertelde tegenover deze site al dat ze denkt dat het heel spannend gaat worden.

Veel vertrouwen in Beune

Van Beune weten we wel precies wat ze kan op die afstand, want ze is de regerend wereldkampioene en eindigde vorige maand nog als vierde bij de Spelen. Haar persoonlijke record staat op 3.53,69, maar die tijd reed ze wel op de snelle baan in Salt Lake City. Het is echter volledig onduidelijk wat die prestaties waard zijn in een duel tegen De Boo, want hij reed nog nooit een officiële 3000 meter. Ondanks dat het gissen is wat hij op die afstand kan, hebben onze lezers een duidelijke favoriet.

Zij hebben namelijk heel veel vertrouwen in Beune. Op de vraag wie het duel tussen de twee schaatstoppers gaat winnen, kiest liefst 64 procent van alle stemmers voor haar. De overige 36 procent denkt dat De Boo het gaat flikken. Woensdagavond zal blijken welke van de twee kampen het bij het juiste eind heeft.

Rol voor Kjeld Nuis

De strijd tussen De Boo en Beune is voor een andere topschaatser een bijzondere. Kjeld Nuis is namelijk goed bevriend met De Boo, maar heeft een relatie met Beune. Hij zal daarom ook een bijzondere rol hebben tijdens de clash. Nuis liet al duidelijk weten dat zijn vriendin gaat winnen en daarmee voegt hij zich dus bij de meerderheid van onze lezers.