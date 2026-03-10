Wie denkt dat het langebaanseizoen erop zit, heeft het mis. Woensdag 11 maart staat er nog een bijzondere ontmoeting op het programma: Jenning de Boo neemt het op tegen Joy Beune op de 3000 meter. Voormalig tophockeysters én groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As kijken uit naar dat duel. Over één ding zijn ze het in ieder geval eens.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast legt Van As Hoog een stelling voor: “Jenning de Boo onderschat wat de gevolgen zijn bij een nederlaag tegen Joy Beune.” Hoog reageert meteen: “Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij heel goed weet wat de gevolgen zijn als hij verliest van Beune. Dat krijgt hij de komende vier jaar zowel van Kjeld Nuis als van Beune dagelijks te horen dat hij verloren heeft.”

De Zilveren Bal

Hoog geeft wat context bij het bijzondere duel. “Ze gaan aankomende woensdag 11 maart bij de Zilveren Bal tegen elkaar schaatsen op de drie kilometer. De Boo’s afstand is 500 en 1000 meter en Beune 1500 en 3000 meter. Het is dus echt haar afstand.”

De Zilveren Bal is een schaatsshow die aan het einde van het seizoen wordt georganiseerd. Normaal gesproken staan daar alleen spectaculaire wedstrijden over 100 meter op het programma tussen topschaatsers, maar dit jaar is er dus ook een opvallende extra race tussen De Boo en Beune.

Wie gaat er dan winnen?

Hoog weet: “De Boo denkt dat hij wel gaat winnen.” Van As plaatst daar meteen een kanttekening bij. “Hij heeft nog nooit een drie kilometer gereden in zijn leven.”

Eerder in de podcast ging het over het optreden van Jordan Stolz tijdens de WK allround nadat de Amerikaan ook al startte op de WK sprint. “Die ging helemaal naar de klote na vier rondes van de 10.000 meter”, vertelt Hoog. "Dus ik verwacht eigenlijk gewoon dat Beune dit gaat winnen."

De beste strategie

Toch is Hoog vooral benieuwd hoe De Boo de race gaat aanpakken. “Wat zou zijn strategie zijn? De beste strategie is eigenlijk gewoon de hele tijd vlak achter Joy zitten en aan het einde sprinten, want die sprint wint hij natuurlijk.”

Van As vraagt zich af of dat wel lukt. “Dat denk ik ook, maar heeft hij die sprint dan nog in de benen na zoveel rondjes?” “Dat is de grote vraag, en helemaal aan het einde van het seizoen”, reageert Hoog.

Van As komt nog met een andere mogelijkheid. “Of gaat hij keihard van start en haar een rondje lappen. Dat Beune dan denkt: ‘omg, ik moet hem inhalen’, dus zij vergeet helemaal haar techniek en gaat dan harder schaatsen.”

'Ze blijft rustig'

Volgens Hoog zal Beune zich daardoor niet gek laten maken. “Nee, nee, nee. Zij blijft rustig. Zij is zo nuchter. Zij blijft rustig dan. Ze gaat niet forceren. Ze denkt: ‘ga maar jongen’. Ze moet dan lachen.”

Van As kijkt in ieder geval uit naar het duel. “Ik vind het wel leuk. Ik wil het wel zien.” Hoog concludeert: “Het is wel echt een leuke battle. De Boo onderschat zeker niet de gevolgen. Hij weet gewoon dat als hij verliest, dat hij zo de sjaak is.”

'Ik hoop dat zij wint'

Van As vraagt zich nog iets af: “Zou De Boo zenuwachtig zijn? Ik denk het wel. Je bent zo fanatiek en je wilt niet verliezen.” “Ik denk dat Joy nog wel redelijk relaxed is. Voor hem valt er veel meer te verliezen dan voor haar”, denkt Hoog. Van As sluit af: “Ik hoop wel dat ze wint.” Hoog is duidelijk: “Ik hoop ook dat ze wint. Sowieso. Tuurlijk, gaat zij winnen!”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In de podcast komen de opvallendste sportmomenten van de week voorbij en delen ze hun eigen ervaringen uit de topsport. Benieuwd? Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.