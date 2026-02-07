Jutta Leerdam was vrijdag niet bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen en achteraf baalt ze daar een beetje van. De schaatsster, die laat weten dat ze sowieso niet had kunnen gaan, laat weten dat ze dolgraag het optreden van Mariah Carey had gezien.

Tijdens de openingsceremonie waren een fors aantal schaatsers afwezig. Zo was Leerdam er niet, maar ook Femke Kok, Joep Wennemars, Joy Beune en Stijn van de Bunt lieten hun gezicht niet zijn tijdens het eerste officiële moment van de Olympische Spelen. De reden is vrij simpel: de schaatsers moeten al snel aan de bak op hun afstand. De meeste schaatsers die niet aanwezig waren bij de openingsceremonie moeten zaterdag, zondag of maandag al schaatsen en daarom kunnen ze hun rust goed gebruiken.

Mariah Carey

Via haar TikTok laat Leerdam echter weten dat ze stiekem toch wel baalt dat ze niet bij de openingsceremonie is. Dat komt door het optreden van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey. Leerdam keek vanuit haar bed naar de artiest, die bekend is van nummers als All I Want for Christmas Is You en Emoitions, en had toch wat FOMO (fear of missing out). Onder de TikTok van het optreden zet Leerdam: 'Okee, ik had toch niet kunnen gaan, omdat de races binnenkort beginnen. Maar dit is wel iconisch.'

@juttaleerdam Okay still wouldn’t have been able to go races start soon, but kinda iconic ♬ original sound - unkownnn1234567

Voor Leerdam was het niet mogelijk om bij de openingsceremonie te zijn, omdat ze maandag al het ijs op moet. Dan rijdt ze de belangrijkste afstand van haar Olympische Winterspelen: de 1000 meter. Critici en fans denken dat deze afstand Leerdam haar grootste kans is op goud. Naast de verloofde van Jack Paul schaatsen vanuit Nederland ook Suzanne Schulting en Femke Kok mee op deze afstand. Echter is ook de Japanse Miho Takagi een zeer gevaarlijke klant op de 1000 meter.