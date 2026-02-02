Jutta Leerdam is allesbehalve sober afgereisd naar de Olympische Winterspelen. De Nederlandse topschaatsster gaf een opvallend inkijkje in de manier waarop zij onderweg was naar Italië, waar de Winterspelen van start gaan. De beelden die Leerdam deelt maken duidelijk dat het haar tijdens de vlucht aan niets ontbreekt.

De reis naar Milaan maakte Leerdam niet alleen. De topschaatsster werd in het Oostenrijkse Salzburg opgehaald door haar zussen Merel en Beaudine en broer Kjeld. Het viertal reisde vervolgens gezamenlijk verder richting Italië, waar Leerdam zich voorbereidt op haar optreden op het grootste sportpodium ter wereld.

Privéjet in stijl

Dat gebeurde volledig in stijl. Leerdam stapte samen met haar familie aan boord van een privéjet, die volledig in het teken stond van Oranje en de Olympische Spelen. De luxe spat er vanaf: aan boord is allerlei heerlijk eten te zien en staan glazen met bubbels klaar.

Opvallend zijn de speciaal gemaakte oranje cupcakes met de tekst 'Succes Jutta'. Ook de rest van het vliegtuig is in dezelfde stijl aangekleed, met oranje vlaggetjes met diezelfde boodschap door de cabine. Bij het eten belandt de topping van een cupcake bij haar broer op zijn neus, wat voor gelach aan boord zorgt.

Olympisch dorp verkennen

Na de landing van de privéjet ruilt het gezelschap het vliegtuig in voor een busje. Vanaf de luchthaven in Milaan reist Leerdam samen met haar zussen en broer verder naar het olympisch dorp. Daar heeft de topschaatsster haar intrek genomen, waar zij zich samen met de andere sporters voorbereidt op de start van de Winterspelen.

In beelden die daarna verschijnen, is te zien hoe Leerdam zelf het olympisch dorp verkent. Met zichtbaar enthousiasme loopt de topschaatsster rond tussen de accommodaties, terwijl de laatste voorbereidingen op de Winterspelen in volle gang zijn.

Olympische droom

Op sportief vlak komt het er in Milaan snel op aan voor Leerdam. Op maandag 9 februari verschijnt de topschaatsster voor het eerst aan de start, wanneer zij in actie komt op de 1000 meter. Dat is haar favoriete afstand en bovendien het onderdeel waarop zij al jaren tot de absolute wereldtop behoort. Leerdam geldt daar als een van de belangrijkste kanshebbers op olympisch goud.

Bijna een week later volgt voor haar nog een tweede kans op eremetaal. Op zondag 15 februari rijdt Leerdam ook de 500 meter, een afstand waarop zij eveneens meedoet om de prijzen. Tijdens de vorige Winterspelen veroverde ze zilver op de 1000 meter, achter de Japanse Miho Takagi. In Milaan hoopt Leerdam dat resultaat minstens te evenaren én het liefst te overtreffen.