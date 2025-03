Jutta Leerdam en Joy Beune krijgen prachtig compliment van collega, die ook pijnlijke uitspraak over schaatsen doet

Ze zijn dé boegbeelden van het Nederlandse vrouwenschaatsen: Joy Beune en Jutta Leerdam. Al jarenlang zorgen ze met puike prestaties voor meer belangstelling voor de sport. Hoe belangrijk ze zijn voor het schaatsen, blijkt wel uit de woorden van een mannelijke collega uit Canada.

De 32-jarige Laurent Dubreuil is enthousiast over het Nederlandse duo. De topsprinter vindt het voor de sport enorm belangrijk dat er boegbeelden als Beune en Leerdam zijn. Het komt de populariteit van het schaatsen ten goede, zo legt hij uit aan Sportnieuws.nl.

"Het is goed voor het schaatsen om grote persoonlijkheden, rivalen en strijd te hebben", is de mening van Dubreuil. Mede dankzij Beune en Leerdam is dat het geval. Dubreuil vindt het niet alleen leuk voor de sport, het is volgens de Canadees ook van levensbelang. De schaatssport heeft namelijk een probleem. "Het is an sich niet heel spannend, buiten de sprintafstanden en de mass start. Daarom zijn er grote persoonlijkheden nodig om het te compenseren."

Dubreuil vergelijkt Beune en Leerdam met boegbeelden in bijvoorbeeld de atletiek. Dat zou ook een pak minder populair zijn als Femke Bol, Noah Lyles, Mondo Duplantis en (voorheen) Usain Bolt niet bestonden. "Atletiek heeft geweldig grote ego's. Dat is ook dat reden dat we er naar kijken."

Idee van Laurent Dubreuil

De ervaren sprinter houdt zich al langer bezig met het aantrekkelijker maken van het schaatsen. Hij opperde daarom onlangs bij de internationale schaatsbond ISU om races over 100 meter te organiseren. Dubreuil deed daar deze week tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden weer aan mee en ziet er veel potentie in. De schaatsbond lijkt minder enthousiast.

Prachtig WK voor Joy Beune

Beune kende een gedroomde editie van de WK afstanden. Ze kwam voor drie keer goud en ging naar huis met drie keer goud. Op de 1500 meter, de 3000 meter en de ploegenachtervolging was ze de beste. Daardoor werd ze de koningin van Hamar. Leerdam sloot het seizoen met gemengde gevoelens af. Ze won goud op de teamsprint, maar moest dat later het weekend bekopen. Op de 500 meter behaalde ze uiterst knap zilver, maar haar gedroomde goud op de 1000 meter ging in rook op. Daar werd ze 'slechts' derde achter Miho Takagi en Femke Kok.

