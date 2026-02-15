Na het spektakel bij de mannen op de 500 meter is het deze zondag tijd voor de vrouwen. Met topfavoriete Femke Kok en kersvers olympisch kampioene Jutta Leerdam hebben 'we' twee kanshebbers voor de medailles. Marianne Timmer kijkt vooruit naar de twee Nederlandse vrouwen en waagt zich aan een voorspelling.

Dat doet ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Uiteraard is Kok de titelfavoriete. Ze wint elke wedstrijd over 500 meter waar ze de laatste jaren aan deelnam en eigenlijk lijkt ze onverslaanbaar. Op de 1000 meter won ze zilver in een verbluffende tijd waar alleen Leerdam aan kon komen.

Goud voor Femke Kok

"Femke gaat gewoon goud pakken", denkt Timmer. "Ik zie wel interviews van haar waarin ze zegt dat het niet vanzelfsprekend is. Dat is ook zo." Toch twijfelt ze eigenlijk niet aan Kok. "Zij is in vorm, zij is de beste."

Maar wie weet kan Leerdam voor een sensatie zorgen. Timmer zag hoe sterk Leerdam op de 1000 meter was met goud in een wereldrecord op een laaglandbaan en weet dus dat ook zij in topvorm is. Toch weet de drievoudig olympisch kampioene het zeker. "Ik denk wel dat Femke haar in de nek voelt hijgen. Maar Femke op één, Jutta op twee."

Beide vrouwen weten waar ze mee moeten afrekenen tijdens hun rit. Leerdam start in rit twaalf tegen de Duitse Sophie Warmuth, terwijl Kok in de slotrit moet winnen van de huidig olympisch kampioene: Erin Jackson. Kok start in de buitenbaan. "Femke kan er op de kruising naartoe rijden en kan een fantastische binnenbocht rijden", aldus Timmer.

Anna Boersma ook in actie

Daarnaast is er nog een Nederlandse op de 500 meter: Anna Boersma. Zij doet in rit 14 een gooi naar een sensatie en treft een sterke opponente. Dat is de Japanse Yukino Yoshida. Wat verwacht Timmer van haar? "Ik ben benieuwd. Zij heeft net als Sebas Deniz dat alles goed moet vallen. Dan is er wat mogelijk."

