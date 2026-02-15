Femke Kok heeft op indrukwekkende wijze de torenhoge verwachtingen waargemaakt op de Olympische Winterspelen in Milaan. De sprintster greep nu overtuigend het goud op haar favoriete 500 meter, de afstand waarop ze al twee jaar onverslaanbaar is. Jutta Leerdam voegde na haar goud op de 1000 meter opnieuw een olympisch eremetaal toe met het zilver. Het brons ging naar de Japanse Miho Takagi.

In een rechtstreeks duel met regerend olympisch kampioene Erin Jackson moest het gebeuren voor Kok. Vooraf gaf ze al toe dat alleen goud op deze afstand telde, nadat ze het hele seizoen onverslaanbaar is gebleken. Die verwachtingen maakte ze volledig waar. Met een olympisch record van 36,49 was Kok een klasse apart. Leerdam had met een sterke tijd nog even de druk opgevoerd, maar het verschil bleek uiteindelijk duidelijk.

Voor Kok is het goud op de 500 meter de bekroning op een seizoen waarin ze de concurrentie keer op keer te snel af was. De Nederlandse sprintster won alle World Cups die ze reed op deze afstand en scherpte eerder dit seizoen zelfs het wereldrecord aan. In Milaan bevestigde de 25-jarige topschaatsster van Team Reggeborgh opnieuw haar status door in de slotrit tegen de Amerikaanse Jackson op sensationele wijze uit te halen.

Eerder op deze Spelen liet Kok al zien in topvorm te verkeren door zilver te pakken op de 1000 meter. In die race had ze zelfs korte tijd het olympisch record in handen, totdat Leerdam dat record ongeveer tien minuten later alweer verbeterde en het goud pakte. Voor Kok is het toernooi bovendien nog niet voorbij: later in Milaan komt ze ook nog in actie op de 1500 meter, een afstand waarop ze opnieuw tot de kanshebbers voor een medaille behoort.

Leerdam kwam zondag op de 500 meter van de Nederlanders als eerste in actie en reed naar de tweede tijd. Na haar gouden medaille op de 1000 meter voegt de 27-jarige verloofde van Jake Paul daar nu een zilveren plak aan toe. De Nederlandse maakte eerder deze Spelen al haar droom waar door goud te pakken op de 1000 meter, onder toeziend oog van haar familie en haar geliefde Jake Paul.

De derde Nederlandse deelneemster was Anna Boersma. De jonge sprintster plaatste zich met een verrassend sterk OKT voor de Spelen en maakte in Milaan haar olympische debuut op de 500 meter. Boersma reed naar een tijd van 38,01 en kwam daarmee niet in de buurt van het podium. Ze eindigde op een vijftiende plek.