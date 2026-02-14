Zelden heeft een schaatser op een afstand zoveel wedstrijden achter elkaar gewonnen als Femke Kok op de 500 meter. Zondag is ze bij de Olympische Winterspelen in Milaan de te kloppen vrouw. Alles minder dan goud is gezien haar verbluffende reeks een anticlimax.

Femke Kok rijdt bij de Spelen van Milaan in de vijftiende en laatste rit van de 500 meter tegen titelverdedigster Erin Jackson uit de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioene start in de buitenbaan en heeft dus de laatste binnenbocht tegen de olympisch kampioene van Beijing 2022.

Jutta Leerdam, de olympisch kampioene op de 1000 meter van Milaan, neemt het in de twaalfde rit op tegen Sophie Warmuth uit Duitsland. Leerdam begint in de binnenbaan. Anna Boersma, de derde Nederlandse schaatsster, rijdt in de voorlaatste rit tegen Yukino Yoshida uit Japan. Boersma begint in de binnenbaan. De 500 meter bij de vrouwen in het Milano Speed Skating Stadium begint zondag om 17.03 uur.

De winstreeks van Femke Kok op de 500 meter

Femke Kok is al ruim twee jaar niet meer geklopt op de 500 meter. Ze werd op de 3 februari 2024 tweede bij de zesde World Cup van dat schaatsseizoen. De winnares van die dag in Quabec (Canada) was Kim Min-Sun. De Zuid-Koreaanse was welgeteld 0,01 seconde sneller dan Kok. Kim reed in Milaan ook de 1000 meter en werd 18e.

Op 23 januari 2026 reed Kok haar laatste 500 meter in een competitie. Ze won toen de race in de laatste World Cup voor de Spelen, in Inzell. Dat was Koks 29e overwinning op rij op de 500 meters waar ze aan deelnam.

Superveel zin

Voor Kok mag het alvast zondag 15 februari zijn. Op die dag hoopt de 25-jarige Friezin als eerste Nederlandse de olympische titel op de 500 meter te veroveren in het Milano Speed Skating Stadium.

"Ik heb er superveel zin in en ik kan eigenlijk niet wachten. Ik had na die 1000 meter eigenlijk al zoiets van, nou laat maar komen", aldus de schaatsster die op de 1000 meter afgelopen dinsdag met zilver haar eerste olympische medaille veroverde.

Realistisch

De Friezin is de topfavoriet op de 500 meter. Ze is de regerend drievoudig wereldkampioene en reed dit seizoen in Salt Lake City met 36,09 het twaalf jaar oude wereldrecord uit de boeken. Ze geeft toe dat alles behalve goud eigenlijk een teleurstelling is.

"Maar ik probeer dat voor mezelf ook een beetje realistisch te maken. Een 500 meter is supermoeilijk en iedereen kan fouten maken. Kijk, mijn wereld zal niet vergaan als het niet lukt. De druk die ik mezelf opleg, is het hoogst."



