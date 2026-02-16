Jutta Leerdam heeft de schaatssport zo ongeveer uitgespeeld. De Westlandse sprintster heeft drie olympische medailles (goud en tweemaal zilver) en diverse wereldtitels op haar naam. Wat is na het olympisch zilver op de 500 meter van zondag haar volgende stap?

Leerdam kan en wil vooralsnog niet aangeven of ze ook komend seizoen op het ijs staat. De verloofde van influencer en bokser Jake Paul wil alles wat dit seizoen is gebeurd laten bezinken. Die gouden plak op de olympische 1000 meter was haar grote doel. Daarvoor heeft ze zoveel moeten doen en laten, dat ze daar eerst van moet bijkomen.

Shotjes in Milaan in Holland House

Dus of ze meedoet aan de WK sprint in Thialf in maart van dit jaar, dat kan ze nog niet met zekerheid zeggen. Kijken we op nog kortere termijn, dan heeft Leerdam wel een ideetje over haar plannen in het olympisch dorp.

"Shotjes, nee grapje, of ja, vast wel", zei ze na de medaille-uitreiking tegenover VTM. "Ik ga dit goed vieren met mijn familie, verloofde en vrienden. We gaan in het Holland House toch wel een fles champagne opentrekken. Dat zij hier zijn en dat ik deze medailles heb, is het allermooiste cadeau."

Domper op de feestvreugde

Grote plannen dus, maar van feesten in het TeamNL Huis kwam het in ieder geval zondagavond nog niet. Leerdam liet weten zich niet zo lekker te voelen en sloeg de huldiging over. De gouden Femke Kok was wel van de partij en haar rivale wilde de Friezin niet aansteken, omdat ze ook nog de 1500 meter op het programma heeft staan tijdens de Spelen.

"Wat een dag", liet Leerdam zondagavond na haar zilveren race op de 500 meter weten. "Ik werd gisteren ziek wakker. Ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik ben zo blij dat het gelukt is."

WK Allround & Sprint in Thialf

Als het meezit komen er diverse olympische helden naar Thialf voor de WK allround en sprint. Van 5 tot en met 8 maart worden die toernooien voor beide geslachten afgewerkt in Heerenveen. Vooarlsnog is de verwachting dat Jordan Stolz deelneemt, al is niet zeker aan welk toernooi (allround of sprint). Femke Kok is zeer kansrijk om de sprinttitel te pakken.

Het laatste nieuws over Olympische Spelen in Milaan.

Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, met olympisch kampioene Marianne Timmer.

Kok rijdt in Milaan nog de olympische 1500 meter. Nadat ze in oktober 2025 in Thialf een baanrecord reed (in een trainingsrit) geldt ze plots ook als een gevaarlijke klantop de schaatsmijl.