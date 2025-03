Jutta Leerdam ontvangt complimenten uit onverwachte hoek: 'Ik moet mijn mening herzien'

De altijd uitgesproken Chris Woerts komt terug op uitspraken die hij eerder heeft gedaan. Hij is nu wél onder de indruk van Jutta Leerdam, die sinds vorig jaar solo op weg is naar de Olympische Winterspelen van 2026. Maar, zegt Woerts, 'er is beperkte concurrentie'.

"Ik moet zeggen dat ik respect heb gekregen voor Jutta. Ik heb ooit bij Vandaag Inside gezegd dat het een domme keuze was van haar om zich te isoleren en met een eigen ploeg te beginnen. Maar ze (Leerdam en Jake Paul, red.) gaan nu toch al een tijdje met elkaar om en het lijkt een stabiele relatie. En ze presteert goed, dus ik moet mijn mening herzien. Ze doet het eigenlijk heel goed en boven verwachting", zegt Woerts in gesprek met Sportnieuws.nl.

Leerdam koos er afgelopen zomer voor om solo te gaan schaatsen, omdat zij dan de mogelijkheid om haar eigen schema en kalender samen te stellen. Het gaf haar bijvoorbeeld de vrijheid om naar Paul te reizen in de Verenigde Staten op momenten die haar uitkwamen. Zo was ze in november bij zijn boksgevecht tegen Mike Tyson aanwezig.

'Beperkte concurrentie'

Eigenzinnig als die is, tempert Woerts enigszins Leerdams prestaties. "In het damesschaatsen ben je vrij snel goed, want het is een hele beperkte competitie en er is beperkte concurrentie. Als je twee keer traint zit je al bij een ploeg. Dus wat dat betreft is het niet heel spannend", meent de sportmarketeer.

"Maar petje af voor Jutta. Ze heeft de rug recht gehouden en het heel goed gedaan", aldus Woerts. Leerdam werd Europees kampioene sprint en won de laatste World Cup in Thialf. Vanaf donderdag doet ze mee aan de WK afstanden, waar ze uitkomt op de 500 meter, 1000 meter en teamsprint.

Onbelangrijk jaar

"Maar dit jaar is eigenlijk een overgangsjaar, het stelt stelt niet zo heel veel voor. Je kunt verliezen, het gaat volgend jaar om het OKT (olympisch kwalificatietoernooi, red.)", verzekert Woerts. "Dan moet je goed zijn en je wordt afgerekend op de Olympische Spelen van 2026, niet op op een WK afstanden."