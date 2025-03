'Loeisterke' Jutta Leerdam krijgt waarschuwing: 'Ze moet echt met de billen bloot'

Jutta Leerdam gaat de komende dagen tijdens de WK afstanden in Hamar de strijd aan met haar grote concurrente Miho Takagi op de 1000 meter. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer kijkt uit naar het duel, maar denkt dat een andere topper er ook nog met de winst vandoor kan gaan.

Leerdam hoopt haar seizoen te bekronen met een wereldtitel op de 1000 meter. Ze moest dit jaar wel wat tegenvallers verwerken en was nog zoekende naar de juiste schoenen om op te rijden, zag ook Timmer.

Materiaal

"Dat speelt natuurlijk mee", zegt de voormalig olympisch kampioene tegen Sportnieuws.nl. "Het gaat net niet lekker allemaal. Dat zie je ook. Maar dat materiaal moet dit jaar wel op orde, want volgend jaar wil je daar gewoon geen stress door hebben."

Dan wil Leerdam namelijk op de Olympische Spelen van Milaan haar grote rivale Takagi aftroeven. In 2022 pakte ze het zilver achter de Japanse. "Dus het is goed om dat nu te testen en volgend jaar een keuze te maken", zegt Timmer over de schoenen van Leerdam. "Dan is dat afgevinkt. Anders blijft het maar door etteren."

Miho Takagi

Takagi werd dit seizoen op de eerste vijf World Cups eerste op de 1000 meter. Leerdam kon in de finalerace in Thialf wel met haar afrekenen. Die lijn moet ze doortrekken tijdens de WK volgend weekend.

"Als zij in de vorm van haar leven is, is ze beter dan Takagi", zegt Timmer over de Nederlandse topper. "Ze is niet op haar best op dit moment. Maar ze is loeisterk. Als Jutta het vuur na aan de schenen wordt gelegd en ze móét echt met de billen bloot, dan is zij beter."

Femke Kok

Toch denkt Timmer dat ook een andere Nederlandse sprintster voor een verrassing kan zorgen. "Femke Kok kan gewoon die 1000 meter pakken."

Kok blonk richting de WK uit op de sprintafstanden en werd in het wereldbekerseizoen de ongeslagen kampioene op de 500 meter. Op de WK zal ze ook voor goud gaan op die aftand. "Zij is echt superstabiel", vindt Timmer. "Als ze op de 1000 meter vol opent en ook daar de eerste ronde goed rijdt is ze levensgevaarlijk."

De WK afstanden vinden plaats in het Noorse Hamar van 13 tot en met 16 maart. De 500 meter voor vrouwen wordt verreden op vrijdag. Een dag later komen Leerdam en Kok opnieuw in actie op de 1000 meter. De 26-jarige staat ook aan de start bij de teamsprint.