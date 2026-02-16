Femke Kok schreef sportgeschiedenis met haar overwinning op de 500 meter. De 25-jarige Friezin is de eerste Nederlandse vrouw ooit die olympisch goud pakt op dat onderdeel. Schaatslegende Marianne Timmer is vol lof over de prestatie van haar landgenote en vraagt zich af waar de ontwikkeling van Kok stopt.

De 500 meter wordt doorgaans als één van de lastigste afstanden binnen het schaatsen gezien. Foutjes zijn snel gemaakt, maar kunnen eigenlijk niet gepermitteerd worden. Dat zorgt voor extra druk en zenuwen, zeker tijdens de Olympische Spelen. Dat Kok daar ogenschijnlijk weinig last van had en het goud binnenhaalde, is daardoor extra bijzonder. Eerder pakte ze ook al zilver op de 1000 meter.

'Alles moet kloppen'

"Bij de 500 meter is alles heel cumulatief", aldus Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Alles moet kloppen en je rijdt voornamelijk met beide armen los. Het is explosiviteit, het is vermogen. Als je dan te zwaar begint of een verkeerde timing hebt, wordt het lastig. Ja het is een hele gevoelige afstand. Je kunt je het minst veroorloven."

Als voormalig topsprintster weet Timmer hoe het is om aan de start te staan van een korte afstand. "Het is zo fijngevoelig. Mentaal denk ik dat het de zwaarste afstand is. Bij langere afstanden kan je een misslag nog herstellen, maar hier kan dat niet." Ook Kok's trainer Gerard van Velde noemde de 500 meter 'de moeilijkste medaille die je kunt winnen'.

Ongeslagen

"Het is voor Femke wel fijn dat ze al twee jaar ongeslagen is op deze afstand", zo vervolgt Timmer. "Zij beheerst dit als geen ander." Vooral het grote gat met de concurrentie - Jutta Leerdam volgt op bijna zeven tiende - maakt indruk op het schaatsicoon. "Femke is echt een klasse apart. Het verschil is veel groter dan bij de mannen." Jordan Stolz won bij de mannen immers met slechts elf honderdsten verschil op Jenning de Boo.

De grote vraag is hoe ver Kok zichzelf nog kan doorontwikkelen. "Als je kijkt naar haar rondetijden, dan zit daar nog zeker ruimte in", zo denkt Timmer. "Ik wil niet lelijk doen over de zilveren medaille, maar Femke heerst echt op de 500 meter. Van het begin tot het einde is zij de allerbeste."

'Waar gaat dit stoppen?'

"Als ik naar Femke kijk dan denk ik bij mezelf: waar gaat dit ooit stoppen?", aldus een lyrische Timmer over haar landgenote. "Eerder dachten we bij andere schaatsers ook al dat het niet meer beter kon. Het is niet te geloven dat Femke zich nog steeds zo aan het doorontwikkelen is. Femke kan zeker ooit een 35'er rijden", zo besluit Timmer. Kok heeft momenteel het wereldrecord in handen: 36,09. De magische grens van 35 seconden is dus in zicht.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.