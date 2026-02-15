De duizenden fans die in Milaan wachtten om Jutta Leerdam mee te huldigen voor haar zilveren medaille op de 500 meter, krijgen de Nederlandse topschaatsster zondagavond niet te zien. Via de NOS liet Leerdam weten dat ze zich 'niet lekker' voelt en daarom verstek laat gaan. Maar dat doet ze ook speciaal voor Femke Kok.

De 500 meter was een prooi voor Kok in een olympisch record. Zij pakte haar eerste gouden medaille op de Winterspelen ooit en staat dus maar wat graag in de schijnwerpers als ze gehuldigd wordt in het speciaal ingerichte TeamNL Huis in Milaan. Check straks hieronder live de beelden van de gouden Kok, maar dus niet van de zilveren Leerdam. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelde waarom ze het feestje overslaat.

'Ze is bang dat ze jou aansteekt'

"Ik krijg net door dat Jutta Leerdam zich niet zo lekker voelt, die is nu in het olympisch dorp en wil ook niet samen met jou gehuldigd worden", richt hij zich tijdens Studio Olimpico tot Kok, die tegenover hem zit tijdens een kort interview. "Omdat ze bang is dat ze jou aansteekt, omdat jij ook nog een afstand moet rijden (Kok rijdt vrijdag 20 februari nog de 1500 meter in Milaan, red.). Dus ze is niet in het TeamNL Huis om gehuldigd te worden en dus ook niet hier in het interview. Misschien dat we haar de komende dagen nog een keer zien."

Limousine met Jake Paul

Op Instagram laat Leerdam weten dat ze zaterdag al ziek wakker werd en dat ze ook geen idee heeft hoe ze het heeft geflikt om alsnog zilver te pakken op de olympische sprint. Na haar winst dook ze nog wel met haar verloofde Jake Paul in een limousine om een klein feestje te vieren met haar twee medailles.

Eerder wel gehuldigd

Kok wordt wel gehuldigd voor haar gouden medaille op de 500 meter. Eerder was ze ook al in het TeamNL Huis voor haar zilveren medaille op de 1000 meter. Toen was Leerdam er ook bij en genoot ze zienderogen van haar festiviteiten.