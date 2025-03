Jutta Leerdam opent ogen van weggestuurde topschaatsster (29): 'Dat is bij mij nu pre'

Het zijn onzekere tijden voor Melissa Wijfje. De 29-jarige schaatsster vertrekt aan het einde van het seizoen noodgedwongen bij Team Albert Heijn Zaanlander, omdat haar contract niet wordt verlengd. En dat een jaar voor de Olympische Winterspelen.

Begin maart maakte Wijfje via Instagram bekend dat de wegen tussen haar en de ploeg van Jillert Anema scheiden. "Ik ga op zoek naar een andere route voor het olympische seizoen 2025/2026. De strijdbijl is zeker nog niet begraven. Ik kijk uit naar deze uitdaging en ben benieuwd wat het mij gaat brengen."

Olympische Spelen blijven het doel

Het seizoen verliep niet zoals gehoopt voor Wijfje. Bij het World Cup Kwalificatietoernooi in november plaatste ze zich op het nippertje voor de 1500 meter. Daardoor mocht ze meedoen aan zes wereldbekerwedstrijden. In het eindklassement eindigde ze op een teleurstellende veertiende plaats, terwijl haar beste resultaat in al haar races een elfde plek was.

Ook voor de WK afstanden in Hamar plaatste Wijfje zich niet. In Heerenveen werd ze slechtst achtste op de 1500 meter en tiende op de 3000 meter. Desondanks heeft Wijfje er vertrouwen in dat ze kans maakt op een ticket voor de Olympische Spelen. In welke vorm dat moet gebeuren is nog niet duidelijk.

Jutta Leerdam als voorbeeld

Ondanks dat het een onzekere periode is voor Wijfje - veel concurrenten liggen immers al vast bij een ploeg - zit ze niet met de handen in het haar. In gesprek met Schaatsen.nl verwijst ze daarbij naar Jutta Leerdam, die vorig seizoen besloot om solo te gaan. "Aan de ene kant val je even in een zwart gat, maar het biedt je ook vrijheid. Je kunt alles opbouwen zoals jij dat wilt", analyseert Wijfje.

"Arjan (Samplonius, haar coach, red.) zegt altijd dat ze ons als rijders onafhankelijk willen maken...", lacht Wijfje. "Dat is bij mij nu een pre." Bovendien teert Wijfje nog op sponsoren die haar blijven steunen.

Milaan 2026

Vier jaar geleden in Beijing was Wijfje er bij als reserve, omdat bij het olympisch kwalificatietoernooi haar teamgenote Marijke Groenewoud twee honderdsten sneller was op de 1500 meter. Het zorgt ervoor dat ze gemotiveerder is dan ooit. "Schaatsen is mijn passie. Als sporter wil je blijven groeien, niet alleen fysiek, ook als mens. Sport leert je omgaan met verschillende situaties van tegenslagen tot succes en dat neemt niemand je meer af."