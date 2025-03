Nederlandse topschaatsster komt met bijzonder voorstel richting Winterspelen

Dione Voskamp kende een wisselvallig seizoen: de schaatsster genoot van twee podiumplekken bij de World Cups, maar baalt dat ze weer geen individuele afstand reed op het WK. Als het aan haar lag, zouden ze een nieuw onderdeel introduceren in het schaatsen. Dan worden haar kansen op een plekje op de Olympische Spelen van volgende winter iets groter.

De 28-jarige Voskamp is namelijk een uitstekende sprintster. Dat liet ze zien met een tweede en een derde plek op de 500 meter bij de World Cups begin dit seizoen. Maar omdat de Nederlandse top zeer dicht bij elkaar zit, kan het ook zomaar de andere kant opvallen.

Dat merkte Voskamp toen ze achtste werd bij de NK afstanden, waardoor ze niet mee mocht doen aan de WK. Ze zei daarover tegen Sportnieuws.nl: "Ik had heel graag het WK willen halen, het staat al zo lang op het lijstje om een keer een individuele afstand te rijden. Natuurlijk wel een keer wereldkampioen teamsprint, maar de 500 nog niet."

Wereldkampioene Femke Kok deelt exclusieve beelden van 'vreselijk zenuwslopend moment' Femke Kok werd vrijdag wereldkampioen op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. Nu ze weer thuis is blikt ze nog eens terug op alle spanning en sensatie die ze in Noorwegen beleefde. Daarbij deelt ze exclusieve beelden.

'Eigenlijk wil je dat dit een WK is'

Voskamp is een van de snelste schaatssters op de 100 meter. Dat heeft ze al meermaals laten zien bij de Zilveren Bal, het toernooi waar de snelste sprinters ter wereld op afkomen om te laten zien wie er het állersnelst is. Voskamp bleek drie keer de rapste.

"Eigenlijk wil je ook dat dit een WK is, dat dit een wereldtitel kan zijn", zegt Voskamp over het feestelijke toernooi in Leeuwarden. "Wel lastig, want nu is het een superleuk event met discolampen en sfeer. Persoonlijk als schaatser vind ik het ook echt een aanwinst met deze sfeer, om er een feestje van te maken."

Topschaatsster Joy Beune krijgt waarschuwing richting Winterspelen: ‘Dat is ook direct haar valkuil’ Het WK schaatsen in Hamar kon voor Joy Beune niet beter verlopen. De Nederlandse topschaatster kwam uit op drie afstanden en pakte op alle drie goud. Een perfecte afsluiting van haar seizoen én een flinke boost richting het olympische jaar. Toch krijgt Beune, ondanks haar indrukwekkende prestaties, alvast een waarschuwing.

Gewoon spektakel

De 100 meter moet niet alleen worden toegevoegd aan de WK's, maar ook aan de Olympische Spelen, als het aan Voskamp ligt. "Een 100 meter op de Olympische Spelen, dat zou nog gaver zijn. Het is gewoon spektakel, toch? In atletiek heb je het ook, waarom niet in schaatsen?"

De Winterspelen van 2026 in Milaan zijn sowieso het hoofddoel voor Voskamp op dit moment. Ze staat nu bijna aan het einde van dat vierjarige traject. Haar grootste concurrent om een plekje is Femke Kok, 'want die pakt nu elke keer goud'. "Maar in Nederland hebben we echt veel vrouwen die dicht bij elkaar liggen."

Dit verdient Femke Kok met wereldtitel en zilveren medaille op WK afstanden Voor Femke Kok zit haar succesvolle WK afstanden in Hamar er al op. Ze werd wereldkampioene op de 500 meter en tot haar eigen verbazing pakte ze ook nog zilver op de 1000 meter. Daar houdt de schaatsster ook nog een aardig zakcentje aan over.

De Zilveren Bal

Niet alleen voor de Spelen, ook voor de Zilveren Bal. "Dat is hoog niveau", zegt Team Novus-schaatsster Voskamp over Kok. "Het blijft spannend." Jutta Leerdam, die afgelopen seizoen soms meetrainde bij Novus, ontbreekt woensdag in Leeuwarden. Bij de mannen zullen alle ogen gericht zijn op Jordan Stolz en Jenning de Boo.