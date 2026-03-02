Het olympische schaatspak van Jutta Leerdam is voor maar liefst 195.000 euro geveild. Opvallend, want slechts een paar uur voor de deadline stond het hoogste bod nog op 9.000 euro. De plotselinge biedingsoorlog zorgt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As voor de nodige speculaties.

“Het pak van Leerdam is geveild voor een schamel bedrag”, begint Hoog met een knipoog. “195.000 euro. Insane toch? Daarvan gaat 150.000 euro naar haar oude schaatsclub. Die zijn daar denk ik ook wel heel erg blij mee.” Van As vult aan: “Schaatsvereniging Pijnacker.”

Hoog denkt hardop na over wat de club met dat bedrag kan doen. “Een nieuwe schaatsbaan?” Van As somt meer mogelijkheden op: “De kleedkamers opknappen, schaatstrainers aannemen om toppers te creëren.” Hoog lacht: “Ja, ze kunnen er zeker wat lekkers mee doen. Wel cool. Het geeft wel weer aan hoe populair zij is.”

Explosie in de laatste uren

Niet alleen het bedrag zelf, maar vooral de manier waarop het tot stand kwam, verbaast het duo. “Een paar uur voordat de veiling zou sluiten stond het bedrag nog op 9.000 euro”, vertelt Van As. “In een paar uur tijd is de teller naar 195.000 euro gegaan. Dat is 186.000 euro erbij!"

Dat roept vragen op. “Zou Jake Paul even hebben gewapperd met zijn creditcard?”, vraagt Hoog zich lachend af. De verloofde van Leerdam verdiende tientallen miljoenen als influencer en bokser. “Dat hij ’m nu boven het bed heeft hangen? Of dat hij ’m aandoet?!”, fantaseert Van As.

“Dat zou ik wel eens willen zien”, reageert Hoog lachend. “We weten allebei dat een schaatspak aandoen bijna topsport is. Dat zou ik wel geestig vinden.” Van As ziet het al voor zich: “Dat er dan nu een TikTok komt waarin hij dat pak aantrekt. Gieren!"

Hoogste opbrengst

Het pak van Leerdam leverde met afstand het hoogste bedrag op tijdens de veiling. Zelfs alle andere geveilde olympische schaatspakken bij elkaar opgeteld komen niet in de buurt van haar totaal.

Het pak van Femke Kok, waarin zij goud won op de 500 meter, werd geveild voor 4.802 euro. Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn volgden gezamenlijk op plek drie; hun pakken gingen voor 2.999 euro onder de hamer. Voor het pak waarin Joy Beune schaatste werd 1.720 euro geboden.

Beluister de podcast

