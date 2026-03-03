Ondanks een aanwijsplek voor de WK Sprint laat Jutta Leerdam het toernooi aan zich voorbijgaan. Na een uiterst succesvolle Winterspelen kiest de schaatsster ervoor haar seizoen op een hoogtepunt af te sluiten. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As die beslissing en de toekomstplannen.

Van As opent met een stevige stelling: “De keuze van Leerdam is een klap in het gezicht van de schaatssport?” Hoog reageert direct: “Oneens, dat vind ik vrij overdreven. Het gaat er natuurlijk over dat zij een aanwijsplek voor de WK Sprint heeft afgeslagen.”

Ze licht haar standpunt toe: “Het is wel heel jammer. Iedereen kijkt nu naar Jutta en ze heeft de sport echt op de kaart gezet. Maar je mag iemand niet veroordelen op een strategische keuze. Ik weet niet precies wat de reden is dat ze heeft afgezegd, maar het lijkt erop dat ze wil stoppen op haar hoogtepunt.”

“Ze zit gewoon lekker in Miami”, zegt Van As over de 27-jarige schaatsster. Hoog vult aan: “Daar gaat ze lekker blijven en genieten van haar vrije tijd. Zij en haar verloofde Jake Paul hebben al honderd keer aangegeven dat ze kinderen willen na de Spelen. Ik denk dat de Olympische Spelen haar laatste trucje zijn geweest. Haar laatste moment op het ijs.”

Advies van haar vader

Van As vond nog iets opvallends: “Ik zag een interview met haar vader en hij adviseert haar dus ook om te stoppen op haar hoogtepunt. Dat vond ik wel verrassend.”

Hoog reageert: “Ze is ook nog zo jong. We hadden nog heel lang van haar willen genieten. Misschien gaat ze ook nog wel door, maar ze heeft nu in ieder geval echt voor zichzelf gekozen. Terwijl ze tijdens de Spelen nog zei dat ze graag de WK wilde rijden. Toch zijn de plannen veranderd. Misschien speelt er privé iets.”

Van As wijst op de situatie rond haar verloofde: “Jake is natuurlijk geopereerd aan zijn kaak. Dat houden we ook allemaal bij.”

'Het is wel jammer'

Hoog ziet de beslissing niet als schadelijk voor het schaatsen. “Het is geen klap voor de schaatssport, want er zijn nog genoeg andere toppers die wel meedoen. Het is wel jammer. Ze trekt natuurlijk veel publiek. Maar zij moet deze keuze maken. Wie zijn wij om daarover mee te praten?” Van As vindt het vooral zonde. “Ze is nog zo goed! Het is haar passie.”

Hoog sluit af: “Ze zou ook nog naar de volgende Spelen kunnen. Maar ze is maatschappelijk natuurlijk ook aan het knallen. Misschien gaat ze daar nu volle bak voor. Wie weet. Voor dit seizoen is het klaar en dat is jammer voor de supporters en voor de toeschouwers van de WK. Ze gaat lekker andere dingen doen.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Kort na de Spelen stonden het NK sprint en allround alweer op het programma. In deze aflevering wordt uitgebreid gesproken over die opvallende planning en het gedoe rond de aanwijsplekken. Ook komt de openhartige Dafne Schippers voorbij en blikken ze vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen dat volgende week van start gaat. Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of hieronder: