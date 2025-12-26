Tweede kerstdag was een dag om snel te vergeten voor Jutta Leerdam. De topschaatsster ging onderuit op de 1.000 meter tijdens het OKT in Thialf en moet nu hopen op een aanwijsplek voor de Olympische Winterspelen. Gelukkig was haar verloofde Jake Paul bij haar om haar te troosten.

Snikkend stond Leerdam de aanwezige pers te woord na de fatale val. "Ik snap het gewoon echt niet", vertelde ze aan de aanwezige pers. "Ik wil geen disrespect tonen, maar ik heb hier zeker 25 keer in de 1.13 gereden en reed vandaag een van mijn beste openingen."

"Ik raak ’m gewoon echt goed", vervolgde Leerdam. "Ik val bijna nooit. Een vervelender moment kan gewoon niet. Als ik ’normaal’ had gedaan, dan had ik gewonnen."

'Heb dat ticket zelf binnengehaald'

Nadat de emotionele Leerdam de pers te woord had gestaan, zocht ze steun bij Paul en haar aanwezige familieleden. Eerstgenoemde sloeg direct een arm om de schaatsster heen, meldt De Telegraaf. "Ik heb dat ticket zelf binnengehaald", zei Leerdam snikkend met haar familieleden om zich heen. Daarmee doelde ze op de punten die ze heeft verzameld tijdens de wereldbekerwedstrijden.

Ook Leerdams ouders en zus probeerden haar te troosten. "Gerechtigheid wint altijd", werd er gezegd, doelend op een aanwijsplek voor de Spelen.

