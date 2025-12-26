Voor Jutta Leerdam is de eerste dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) uitgelopen op een drama. Ze kwam ten val op haar favoriete afstand, de 1000 meter, en plaatste zich dus niet voor de Spelen van Milaan. Gelukkig vindt ze na afloop troost. "Dit doet echt pijn."

Leerdam kwam in de bocht ten val en verliet vervolgens het ijs in tranen. Ze zag de eerste olympische tickets (vooralsnog) aan zich voorbij gaan. Haar verloofde Jake Paul was aanwezig in Thialf en zag het gebeuren.

De Amerikaanse bokser, die onlangs zijn kaak brak in het veelbesproken gevecht met Anthony Joshua, nam ook zijn hond Thor mee naar Nederland. Leerdam vond vrijdag troost bij de viervoeter. Op Instagram deelde ze een foto waarop ze met hem knuffelt. Daarbij schrijft ze een liefdevol bericht aan haar volgers.

'Liefde en steun'

"Een erg ongelukkige dag vandaag. Ik voelde me zo goed op het ijs, dus dit doet echt pijn", aldus de topschaatsster. "Nu moeten we afwachten. De focus gaat nu op de 500 meter op zondag. Bedankt allemaal voor alle liefde en steun."

Aanwijsplek

Leerdam hoopt nu nog op een aanwijsplek. "Natuurlijk rijden de andere meiden ook heel goed. Maar ik hoop gewoon dat Nederland bij de Spelen de beste rijders aan de start wil hebben", zei ze bij de NOS. Femke Kok en Suzanne Schulting plaatsten zich vrijdag wel al voor de Spelen.

"Ik voel me gewoon zo goed en ga steeds beter rijden. Ik denk wel dat ik daar hoor, als ik heel eerlijk ben." De kans ik nog niet verkeken voor Leerdam. Ze rijdt ook nog op de 500 meter en 1500 meter. "Ik hoop dat ik me kan herpakken. Daar ga ik natuurlijk voor."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.