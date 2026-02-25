Koen Verweij kan er niet zoveel mee dat Kjeld Nuis loopt te klagen over de planning van de NK sprint & allround in Heerenveen, een week na de Olympische Spelen in Milaan. De voormalig topschaatser ziet Nuis dat wel vaker doen. Verweij, de ex-vriend van Jutta Leerdam, kan het weten, want hij schaatste ooit ook de NK een week na de Spelen. Nuis moet dan volgens hem ook niet zo mauwen.

"Ach ja, ik heb daar niet veel over te zeggen", zegt Verweij tegen schaatsen.nl over het geklaag van Nuis. "Kjeld is een beetje een mopperkont die vaker klaagt. Een Nederlandse titel is een Nederlandse titel, en een eer om te winnen. Volgens mij heb je een profcontract en word je betaald om te presteren. Dat soort dingen hoort erbij. Als ik eerlijk ben: mijn focus lag niet op dat NK, maar ik nam ’m mooi mee.”

'Dat was de reden'

Met 'dat NK' doelt hij op de nationale allroundtitel in 2014 die hij een week na de Spelen van Sochi won nadat hij in Rusland zilver en goud had gepakt op de Winterspelen. De inmiddels 35-jarige Verweij haalde veel meer voldoening uit de wereldtitel allround weer een week later, dan de gewonnen medailles in Sochi. "De zege op de ploegenachtervolging (met Sven Kramer en Jan Blokhuijsen, red.) was leuk, maar aan de allroundtitel van het WK in Heerenveen hecht ik meer waarde. Dat was de reden waarom ik ooit ben gaan schaatsen."

'Ik ben politiek tegengewerkt'

Verweij was in zijn hoogtijdagen een van de beste schaatsers van Nederland en de wereld. Toch haalde hij er volgens critici niet alles uit wat er in zat. Daar wil hij iets over ophelderen. "Men gooit het gauw op dat ik te losbandig ben geweest of te veel van het feesten, dat is niet het geval geweest. Ik ben heel erg van rechtvaardigheid, heb altijd mijn bek opengetrokken. Daar ben ik altijd keihard voor afgestraft. Ik heb m’n stinkende best gedaan om er meer uit te halen. Dat lukte niet omdat ik politiek ben tegengewerkt, doordat ik voor de schaatsers opkwam en niet voor de mensen op bepaalde posities voor wie ik wel had moeten kiezen.”

Diskwalificatie Sven Kramer

Hij is er heilig van overtuigd dat hij de grote der aarden, zoals Sven Kramer, op een hoopje kon rijden. Zeker tijdens bijvoorbeeld de NK allround van 2014, waar hij de titel pakte die hij aan zijn opa beloofd had. "Ik zou met achteruit schaatsen nog Nederlands kampioen zijn geworden. Zelfs wanneer Kramer niet zou zijn gediskwalificeerd (hij werd uit het toernooi gezet omdat hij een zogeheten kick-finish deed, die verboden was, red.), zou hij geen schijn van kans tegen me hebben gehad. Je wordt echt niet zomaar even Nederlands kampioen."