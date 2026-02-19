Koen Verweij vindt dat Kjeld Nuis door moet gaan tot de Olympische Winterspelen van 2030. De schaatser vertelde zelf dat hij nog minimaal één jaar doorgaat, maar zijn ex-collega hoopt dat hij zijn loopbaan nog wat langer zal doortrekken. Ook deed Verweij nog zijn zegje over de veelbesproken olympische kwalificatiematrix.

Nuis pakte een prachtige bronzen plak op de 1500 meter in Milaan, maar volgens het olympisch kwalificatietoernooi zou hij helemaal niet geplaatst zijn op deze afstand. Tijdens het OKT van afgelopen december in Thialf reed hij niet goed genoeg op de schaatsmijl, maar door een aanwijsplek mocht hij alsnog meedoen. Dit ging ten koste van Tim Prins.

"Hij heeft wel laten zien dat hij er hoort", vertelt Verweij als hem bij de NOS wordt gevraagd naar wat hij vindt van de olympische kwalificatiematrix in Nederland. "Het is wel heel moeilijk voor degene die hem dan moet afstaan. Voor Tim Prins. Ik denk dat je van tevoren die aanwijsplekken duidelijk moet maken. Maar Nuis dwingt het wel af."

Olympische Winterspelen 2030

Na zijn race vertelde Nuis dat hij minimaal nog één jaar doorgaat met schaatsen. Voor zijn bronzen rit was hij ook nog heel stellig dat dit zijn laatste olympische rit zou zijn, maar erna liet hij de deur toch nog wat op een kiertje. Verweij heeft in ieder geval een duidelijk advies voor Nuis als het gaat om zijn schaatstoekomst.

"Waarom niet toch", reageert Verweij na een vraag of Nuis nog door moet gaan tot de Olympische Spelen van 2030. "Hij heeft altijd een goede ploeg om zich heen gehad. Kan altijd topsporter zijn. Als hij zorgvuldig met zijn lichaam omgaat, dan kan het best. Het is toch altijd leuk om als oudje die jonge gasten een beetje te irriteren. Ik zou het lekker doen als ik hem was. Ik kan het niet meer, maar hij wel."