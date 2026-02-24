Kjeld Nuis werd als olympische medaillewinnaar dinsdag nog ontvangen door de koninklijke familie en toegesproken door minister-president Rob Jetten, maar de dag eindigde toch met een flinke tegenvaller. De schaatser greep naast een aanwijsplek voor het WK sprint en inmiddels is duidelijk geworden dat we hem dit seizoen niet meer bij een grote wedstrijd gaan zien.

De schaatsers hebben weinig rust na de Winterspelen, want komend weekend worden in Thialf alweer de NK's allround en sprint gehouden. Daar zijn naast de nationale titels ook startbewijzen voor de WK's van een week later te verdienen. Nuis sprak zich maandag al hard uit over die planning en kreeg dinsdag nog eens een tegenvaller te verwerken.

Einde aan schaatsseizoen Nuis

De KNSB wees Jenning de Boo en Joep Wennemars aan voor het WK sprint waardoor Nuis komend weekend bij het NK zijn plekje op het wereldkampioenschap had moeten verdienen. Daar blijkt hij echter voor te passen, want de naam van Nuis is inmiddels doorgestreept op de deelnemerslijst van het Nederlandse kampioenschap. Ook De Boo heeft zich afgemeld.

Dat betekent dat de bronzen race van Nuis op de 1500 meter tijdens de Winterspelen direct zijn laatste van het schaatsseizoen is geweest. Buiten de NK's en WK's zijn er namelijk geen grote wedstrijden meer waar hij zijn opwachting kan maken.

WK sprint ontbreekt op erelijst

Voor Nuis blijft er daarmee een gat op zijn indrukwekkende erelijst bestaan. Het lukte hem namelijk nog nooit op het WK sprint te winnen. Nuis eindigde in 2016 en 2018 als tweede en werd in 2017 en 2019 derde op het mondiale toernooi. Wel werd de schaatser driemaal Nederlands kampioen sprint.

Meer afmeldingen voor NK allround & sprint

De aanwijsplekken hebben overigens voor meerdere afmeldingen richting de nationale kampioenschappen gezorgd. Femke Kok en Jutta Leerdam werden aangewezen voor het WK bij de vrouwen en doen dan ook niet mee aan het NK van komend weekend.

Bij de allroundtoernooien zullen Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Stijn van de Bunt sowieso ontbreken. Zij werden alle drie aangewezen voor het WK allround. Marijke Groenewoud en Chris Huizinga ontvingen ook een startbewijs voor het wereldkampioenschap, maar staan wel nog op de voorlopige deelnemerslijst.