Woensdagavond staat er een ware battle of the sexes op het programma in Leeuwarden. Tijdens de traditionele seizoensafsluiting nemen Jenning de Boo en Joy Beune het tegen elkaar op. Beide kemphanen kunnen het niet laten om enkele uren van te voren wat 'laatste woorden' richting elkaar uit te spreken.

Het komt vrijwel nooit voor in het schaatsen, een heuse battle of the sexes. Maar speciaal voor de afsluiting van het schaatsseizoen rijden olympisch medaillewinnaars Jenning de Boo en Joy Beune tegen elkaar in Leeuwarden. Bij De Zilveren Bal rijden ze tegen elkaar op de 3000 meter.

3000 meter

Die afstand is normaal gesproken het domein voor Beune. Zij geldt immers als specialiste in de middellange afstanden en kan goed uit de voeten op zowel de 1500 meter als de 3000 meter. Voor De Boo geldt dat dan juist weer niet. Hij is een pure sprinter en kan het dus nog wel eens lastig krijgen. De schaatser die twee keer goud won op de afgelopen Olympische Spelen gaat zelfs zijn debuut maken op de drie kilometer.

In aanloop naar het veelbesproken duel kunnen beide rijders het niet laten om af en toe wat plaagstootjes aan elkaar uit te delen. Logisch ook, want er staat veel op het spel. Voor beide schaatsers is winst noodzakelijk om de eer zo lang mogelijk hoog te kunnen houden.

'Laatste woorden'

Enkele uren voor de start van de race hebben beide schaatsers nog wat 'laatste woorden' voor elkaar over. Dat valt te zien op beelden op het Instagram-account van TeamNL. "Zij gaat dood hoor", meent De Boo, terwijl hij rustig een bruine boterham naar binnen werkt. "Pakjesavond komt heel vroeg dit jaar, want ik ga pakjes uitdelen."

"Pas maar op hoor. Als je me hoort, dan ben je al te laat", vervolgt De Boo. In aanloop naar de wedstrijd eet hij een hele rits met boterhammen én wat witte druiven. "Genoeg koolhydraten dus wees heel bang", besluit de rijder van Team Reggeborgh met een waarschuwing naar zijn tegenstander.

'Maakt geen kans'

Ook aan Beune wordt gevraagd of ze nog iets kwijt wil aan haar opponent. "Het boeit me echt geen f*ck, je maakt geen schijn van kans", laat Beune weten, terwijl ze een hele bak met chocolaatjes naar binnen werkt. "Ja kom maar op! Je gaat toch wel dood. Voor jou is het pakjesavond dus, bye", besluit de schaatsster, die met de achtervolging zilver pakte in Milaan.

Zilveren bal

De confrontatie tussen de twee geslachten is het tussenprogramma van De Zilveren Bal. Omstreeks half tien staat de wedstrijd op de planning. Het duel is live te volgen op YouTube. Ook is het voor de echte fans mogelijk om live te kijken via de Instagram van Beune's vriend Kjeld Nuis. Hij zal de race ook voorzien van commentaar.