Heel de Nederlandse schaatswereld is in de ban van het beruchte olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat is zo gevreesd omdat je zelfs als je wereldtop bent in één weekeinde vier jaar dromen kunt verliezen. Toch is er ook een andere kant van de medaille, als iemand tegen de verwachtingen in naar de Spelen gaat. Dat is bij Suzanne Schulting het geval. Haar prestatie werd groots gevierd, ook door de zoon van Erben Wennemars.

De verwachtingen waren laag voorafgaand aan het OKT voor Schulting. Ze koos voorafgaand aan dit seizoen voor de langebaan in plaats van het shorttrack. Die keuze leek verkeerd uit te pakken, nadat Schulting naast deelname voor de World Cups greep. Ze mocht door afmeldingen meedoen aan de wereldbeker in Hamar, maar dat liep ook uit op een deceptie.

Suzanne Schulting naar Winterspelen

Vrijdag stond de 1000 meter op het programma. Met wereldtoppers als Jutta Leerdam, Femke Kok en Marrit Fledderus leek het een onmogelijke opgave te worden voor Schulting om zich te plaatsen. Maar het OKT toonde aan waarom het zo gevreesd wordt. Leerdam ging onderuit en dat opende de deur voor de concurrentie. Kok won, Schulting werd verrassend tweede en Naomi Verkerk derde.

Voor de camera van Sportnieuws.nl noemde Schulting haar ticket 'een heel mooi kerstcadeau'. "Mijn kansen waren zo klein en zeker als ik keek naar het voorseizoen en op basis van de wedstrijden die ik heb gereden dan stond ik er in dat opzicht niet echt super rooskleurig voor."

Dolle vreugde bij (schoon)familie

Uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes op hun plek voor Schulting. Na afloop was ze dolblij. Op blote voeten rende ze over de ijsbaan op weg naar haar familie. Schultings moeder kreeg een dikke knuffel, evenals trainer Jac Orie. Maar ook schoonvader Erben Wennemars kon niet ontbreken. De vader van Joep werd op het middenterrein geknuffeld.

Maar ook schoonbroertje Niels leefde mee - zij het op afstand. Hij keek thuis achter de laptop naar de bloedstollende ontknoping. Als een echte influencer betaamt nam hij een filmpje op. Dat werden 45 dolenthousiaste seconden. "Het kan niet meer stuk, het kan niet meer stuk", hoor je Wennemars junior zeggen, terwijl hij op en neer stuitert. "Jaaaa!!", schreeuwt Niels zodra Schulting het heeft geflikt. "Dat is mijn schoonzus! Yes, wat goed. Pieken op het moment dat het moet gebeuren. Geweldig!"

