Suzanne Schulting plaatste zich vrijdag al verrassend voor de Olympische Winterspelen en haar vriend Joep Wennemars kwam een dag later erg sterk voor de dag op het OKT. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer denkt dat de zoon van voormalig schaatser Erben kracht putte uit de prestatie van zijn vriendin.

Als Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de stelling 'Joep Wennemars en Suzanne Schulting zijn een gouden koppel' voorgelegd krijgt, reageert ze direct gevat: "Ja, op één kussen." De twee schaatsers van Team Essent hebben sinds het begin van dit jaar een relatie.

Wennemars is klaar voor 1000 meter

Schulting kende een moeizaam seizoen, maar plaatste zich vrijdag op de 1000 meter voor de Spelen. Wennemars kwakkelde de laatste tijd met een liesblessure en reed zaterdag knap naar de derde plek op de 500 meter. Hij is daarmee nog niet zeker van een olympisch ticket, maar het beloofde wel veel goeds voor zijn favoriete 1000 en 1500 meter.

Timmer denkt dat Wennemars net wat extra's ko door de prestatie van zijn geliefde: "Joep heeft natuurlijk gisteren Suzanne ook gezien en dat doet toch wel iets extra's. En ik vond Joep op die tweede 500 meter, die sprak daar zijn oergevoel aan. Een supermooie rit en die is voor de 1000 meter zometeen ook helemaal klaar."

Wennemars genoot van Schulting

Wennemars reageerde zelf tegenover deze site na zijn race op wat het succes van Schulting met hem had gedaan. "Hartstikke mooi. Echt heel fijn om te zien dat het er eindelijk uit begint te komen bij Suzanne en er zit nog veel meer in."

