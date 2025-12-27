Joep Wennemars werd op de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf derde. De zoon van ex-topschaatser Erben Wennemars zag een dag eerder zijn vriendin Suzanne Schulting ook goed presteren. Wat doet dat met hem?

Bij de 500 meter werden twee omlopen gereden. Uiteindelijk bleek Wennemars de derde tijd te hebben neergezet: 34,48. Jenning de Boo, de 21-jarige regerend wereldkampioen van Reggeborgh, zorgde met 33,96 seconden voor de beste tijd van de dag.

Tenen

"Of het uit mijn tenen kwam? Elke rit komt bij mij uit mijn tenen", lacht Wennemars na afloop bij de NOS. "Ik wist na de eerste omloop dat er meer in zat, dus ik ging ervoor bij de tweede keer. Voor veel rijders geldt dat de tweede rit minder spannend is. Je weet ongeveer wat je kunt. Dan is er een ander soort spanning."

De regerend wereldkampioen op de 1000 meter zit er kalm en koel bij tijdens het gesprek. Daar heeft hij een verklaring voor: "Ik ben net begonnen, we moeten nog een paar dagen. Of de veertiende plek op de matrix genoeg is? Misschien, daar ben ik nog niet mee bezig. Mijn focus ligt op de 1000 en 1500 meter."

Boost door Suzanne Schulting

Zijn vriendin Suzanne Schulting werd vrijdag tweede bij de 1000 meter, wat een opsteker was na een moeizame eerste helft van dit seizoen. De interviewer vraagt of dat succes helpt. "Gelukkig heb ik dat niet nodig om zelf hard te kunnen schaatsen", zegt hij nuchter.

"Maar het is echt heel mooi om te zien", zegt hij met een lach op zijn gezicht. "Of het me een boost geeft? Ik weet niet wat ik had gereden als zij dat niet had gereden. Het was in elk geval een bevestiging dat wij twee er goed voor staan. We wonen in hetzelfde huis en doen dezelfde dingen. Natuurlijk geeft dat vertrouwen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.