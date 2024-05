Kjeld Nuis heeft flinke pech op Mallorca, Pien Hersman wrijft het er even in

Het is afzien voor Kjeld Nuis op Mallorca. De 34-jarige schaatser is nog geen dag op het Spaanse eiland en hij en zijn teamgenoten van schaatsteam Reggeborgh kampen al met flinke pech. En dat is niet alleen omdat hun werk weer begonnen is.

De groen-zwarte brigade is voor het zomertrainingskamp naar Mallorca getrokken om daar alle schaatsers en schaatssters klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Nuis is er, als nestor van de ploeg, ook bij. Hij benutte de twee maanden sinds het einde van het vorige schaatsseizoen om zijn huis met vriendin Joy Beune te verbouwen én op vakantie te gaan naar Griekenland.

Pikante fotoshoot Joy Beune laat haar vriend Kjeld Nuis smelten: 'Trots op jou' Joy Beune is 'hot' op dit moment. De schaatsster, die momenteel geniet van een vakantie met vriend en topschaatster Kjeld Nuis, sloot het afgelopen seizoen af met geweldige prestaties en is nu de ster van een nieuwe lingerie-reclame. Nuis geniet van de foto's die Beune deelt op haar sociale media. Ook andere volgers overladen haar met complimenten.

Regen

Hij hoopte wellicht dat hij met het trainingskamp op Mallorca nog wat extra zon kon pakken, maar kwam daar dinsdag op de eerste officiële dag van het trainingskamp bedrogen uit. Op Instagram deelde hij een filmpje dat hij bij een fietsrondje in de regen moest fietsen. "Ga naar Mallorca, zegt men dan", zet hij erbij, gevolgd door een zonnetje. Maar dat zonnetje was er in real-life dus niet.

Kjeld Nuis heeft zo veel pech met zijn regentraining op Mallorca. ©Instagram Kjeld Nuis

Extra pech en zuur

Extra pech en zuur is, is dat het in Nederland juist topweer is. De zon straalt hier aan de hemel en het kwik loopt op sommige plekken ruim boven de 25 graden uit. Mallorca-weer in Nederland en Nederlands weer op Mallorca. Dat is nou echt pech hebben.

IJsje van Pien Hersman

Nuis zal jaloers zijn op de beelden die zijn vriendin Beune deelt vanaf haar trainingskamp. Zij is met Team IKO naar Toscane uitgeweken voor het trainingskamp. Daar schijnt de zon, te zien op de Instagrams van diverse schaatssters van IKO, continu. Pien Hersman vond zelfs tijd om tussen het trainen door een ijsje te halen om af te koelen. Een schril contrast met Nuis, die in de regen moet trainen en het wellicht ijskoud van zichzelf heeft.