Pikante fotoshoot Joy Beune laat haar vriend Kjeld Nuis smelten: 'Trots op jou'

Joy Beune is 'hot' op dit moment. De schaatsster, die momenteel geniet van een vakantie met vriend en topschaatster Kjeld Nuis, sloot het afgelopen seizoen af met geweldige prestaties en is nu de ster van een nieuwe lingerie-reclame. Nuis geniet van de foto's die Beune deelt op haar sociale media. Ook andere volgers overladen haar met complimenten.

Beune is een van de gezichten van de nieuwe campagne van het lingeriemerk Christine Le Duc, waar zij ook ambassadrice van is. Samen met twee andere modellen schittert zij in het reclamefilmpje van het merk.

Ook op haar eigen account kan Beune het niet laten om wat pikante foto's te delen van de shoot die ze deed voor het merk. Haar vriend Nuis maakt ze er in iede geval helemaal gek mee. 'Trots op jou, lekkertje', reageert hij op haar post. Ook mede-schaatster Robin Groot en wielrenster Puck Moonen weten niet wat ze zien.

Vakantie

Momenteel is Beune samen met vriend Nuis en zijn zoontje Jax op vakantie in Griekenland. Vanaf Kreta deelt ze mooie beelden van het eiland, maar ook van haarzelf. Zo beviel haar vakantiekiekje vanaf het balkon erg goed bij haar volgers.

Beune had ook nog iets te vieren afgelopen weekend, want ze mocht afgelopen zondag op haar verjaardag 25 kaarsjes uitblazen. Er werd goed voor de schaatsster gezorgd, want in plaats van één verjaardagstaart kreeg ze er liefst twee.

'Gefeliciteerd stinkerd': Joy Beune wordt verrast met liefst twee taarten na fietstocht met Kjeld Nuis Joy Beune en haar vriend Kjeld Nuis zijn op vakantie en zondag is de wereldkampioene allround nog jarig ook. Beune is 25 jaar geworden en viert dat door te doen wat ze naar eigen zeggen het liefste doet: fietsen.

Schaatsseizoen

Beune en Nuis genieten nog even van hun welverdiende vakantie. Binnenkort staat het nieuwe schaatsseizoen weer voor de deur en de voorbereidingen daarop beginnen over niet al te lang. Beune blijft haar Team IKO trouw en is daar de grote naam, samen met Bart Swings en Marten Liiv. Ook Nuis blijft waar hij zit: de 34-jarige rijder zal ook komend seizoen rijden voor Team Reggeborgh.