Vlak voor zijn laatste optreden op de Olympische Spelen op de 1500 meter kreeg Kjeld Nuis ineens een opvallend bezoek op zijn kamer. Teamgenoot én vriend Jenning de Bo zocht hem op tijdens deze historische dag en kwam niet met lege handen.

De Boo had namelijk een speciaal cadeau geregeld: een fles 'Kjeld Merlot'. Een knipoog naar de bijnaam die de routinier inmiddels heeft gekregen. "Met elk jaar wordt hij beter", grapte De Boo eerder al in Thialf. Volgens hem zat Nuis weer in zijn 'prime', iets wat de ervaren schaatser zelf lachend bevestigde.

'Kjeld Merlot'

Toen de fles werd overhandigd, kon Nuis zijn enthousiasme niet verbergen. "Jaaaa! Dat is gruwelijk!" De Boo presenteerde zich ondertussen als ware sommelier en overhandigde trots het speciaal ontworpen etiket. Daarop stond onder meer dat de wijn 'geproduceerd is in het Heerenveen van Italië, de plek waar medailles rijpen'.

Nuis begon de tekst op het etiket voor te lezen, maar schoot halverwege zelf in de lach toen hij ineens met een zwaar Frans accent verderging. "Naarmate de… oh sorry! Ik ga meteen zo praten", grapte hij, terwijl hij zichzelf corrigeerde. Vervolgens maakte hij het af in stijl: "Kjeld Merlot is een snelle, soepele, maar vooral smaakvolle wijn."

Opnieuw eremetaal voor Kjeld Nuis

De fles bleef voorlopig dicht, want eerst moest er nog geschaatst worden. En dat deed Nuis allerminst onverdienstelijk. In een zenuwslopende rit tegen de Chinees Ning Zhongyan reed hij een ijzersterke race en klokte hij de tweede tijd van dat moment. Hij moest nipt zijn meerdere erkennen in de uiteindelijke olympisch kampioen.

Lang bleef het spannend, want topfavoriet Jordan Stolz moest nog komen. De Amerikaan dook niet onder de winnende tijd van Ning, maar splitste zich wél tussen beide mannen. Daardoor schoof Stolz naar het zilver en werd Nuis uiteindelijk derde.

Joep Wennemars moet volgende teleurstelling slikken

Ook voor Joep Wennemars werd het een bewogen race. Hij was de eerste Nederlander in actie op het koningsnummer en knalde direct naar een olympisch record. Lang kon hij daar echter niet van genieten, want zowel Nuis als Ning Zhongyan doken onder zijn tijd. De kans op een medaille lijkt daardoor klein voor de regerend wereldkampioen op de 1000 meter, die in Milaan al werd geraakt door het hinderdrama op die afstand en ook op de 500 meter naast het podium greep.

Voor Tijmen Snel verliep het olympisch debuut minder uitbundig. De 28-jarige Nederlander kwam op de 1500 meter niet in de buurt van de toptijden. Na zijn sterke optreden op het OKT kreeg hij in Milaan alsnog zijn kans, vier jaar nadat hij deelname misliep. Een medaille zat er dit keer niet in, maar zijn olympische droom is in elk geval werkelijkheid geworden.