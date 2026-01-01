De KNSB heeft op nieuwjaarsdag de definitieve selectie voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Dat zorgde voor verschuivingen in de matrix en een enorme teleurstelling voor Tim Prins. Zijn Reggeborgh-teamgenoot Kjeld Nuis profiteerde juist.

Marcel Bosker werd aangewezen voor de ploegenachtervolging en dat betekent dat Prins niet mee mag naar de Winterspelen in Milaan. Hij plaatste zich tijdens het OKT voor de 1500 meter, maar valt nu toch buiten de boot. Nuis neemt zijn startplek op zijn geliefde afstand over. Hij kan in februari zijn olympisch titel verdedigen.

Een grote opluchting voor hem, maar toch heerst er ook verbazing. Hij reageerde via Instagram op de teleurstelling van zijn teamgenoot. "Na het missen van een ticket op de 1000m op 0,005 seconden is dit de tweede klap die ik te verwerken heb", schreef Prins. "Zou er natuurlijk veel woorden aan vuil kunnen maken, echter heeft dat allemaal geen zin. Feit is dat mijn olympische droom nog minimaal 4 jaar op zich moet laten wachten."

'Onvoorstelbaar'

Die woorden kwamen ook bij de 36-jarige Nuis binnen. "Onvoorstelbaar", is zijn reactie. "Niet te beschrijven hoe zuur dit is." Hij plaatst ook nog een hartje bij zijn bericht.

Ruildeal

Prins had Nuis eerder nog een ruildeal aangeboden zodat die op zijn favoriete afstand, de 1500 meter in actie kon komen en hijzelf op de 1000 meter. Nu is hij het kind van de rekening en mag hij helemaal niet naar de Spelen, terwijl Nuis op beide afstanden aan de start mag verschijnen.

Aanwijsplek

"Bij de mannen is besloten een aanwijsplek op de ploegenachtervolging te geven aan Bosker", legt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, uit. "De bondscoach heeft aangegeven dat Marcel samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt een volwaardig team is. De ploeg wordt tevens kansrijker geacht voor een medaille in Milaan dan de derde man op de 1500 meter, de positie die bij het OKT werd bezet door Prins."

De Wit erkent dat het grote gevolgen heeft voor Prins. "Op zijn zachtst gezegd ontzettend vervelend voor Tim, die door deze beslissing nu als tiende unieke naam in de selectievolgorde eindigt en daarom niet meegaat naar Milaan. Zijn plek wordt op de Spelen nu ingevuld door Kjeld Nuis."

