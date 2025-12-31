De olympische tickets zijn verdeeld en dus weet iedereen in principe waar het aan toe is richting de Olympische Winterspelen in Milaan. Negen schaatsers mogen naar hun afstanden in Italië, maar vlak na het OKT is er in de wandelgangen een ruildeal in de maak geraakt. Onderdeel daarvan zijn Reggeborgh-teamgenoten Kjeld Nuis en Tim Prins.

Nuis was op de slotdag het grote kind van de rekening. Hij mist 'zijn' 1500 meter in Milaan omdat hij op het OKT op die afstand vierde werd. Ploeggenoot Prins ging er als nummer drie met het laatste ticket voor de schaatsmijl vandoor. Essent-rijders Joep Wennemars en Tijmen Snel werden één en twee. Prins staat echter nog op de wip, want zijn plek kan zomaar verdwijnen als de KNSB en de bondscoach besluiten dat de ploegenachtervolging gevormd moet worden met een schaatser met aanwijsplek.

Ruilen

Hoewel de KNSB daar uiterlijk komend weekend pas een besluit over neemt, is er in de wandelgangen van Thialf al iets op poten gezet om Nuis tóch op de 1500 meter in actie te krijgen, weet De Telegraaf. Volgens de krant wil Prins zijn startbewijs op de 1500 meter best inruilen voor die van Nuis op de 1000 meter. Nuis klopte Prins op de kilometer in een rechtstreeks duel, het verschil tussen de twee ploeggenoten was 0,005 seconde. Nuis plaatste zich daardoor net wel, Prins dus net niet.

Nuis op de 1500 meter?

Nuis hoopt zelf juist op het scenario dat de KNSB kiest voor de ploegenachtervolging en dus Prins z'n ticket wegstreept. In dat geval mag drievoudig olympisch kampioen Nuis (36) zijn titel op de 1500 meter proberen te verdedigen. Hij zal dan ook niet akkoord gaan met de ruil, vóórdat de KNSB uitspraak heeft gedaan. Anders wordt niet Prins, maar hij straks het kind van de rekening op de 1500 meter. Op de 1000 is hij al wel zeker, maar dat is ook weer meer de afstand van Prins dan van Nuis.

'Voor TeamNL is dit de beste optie'

"Je kan zo’n jonge jongen toch niet de Olympische Spelen ontzeggen voor de ploegenachtervolging, waarvan we allemaal weten dat die geen kans op goud heeft?", zegt Sytse Prins, de vader van Tim, tegen De Telegraaf. "Moeten we dan omwille van een gemankeerd ploegachtervolgingsteam een van de beste schaatsers thuislaten? Tim heeft het goed gedaan in de World Cups. Als we dan ons boerenverstand gebruiken, zeg je toch: Nuis een plek op de 1500 meter, Prins op de 1000. Ik denk echt dat dit voor TeamNL de beste optie is."

Officieel verzoek

Het verzoek tot ruilen is volgens betrokkenen inmiddels officieel ingediend bij Nuis en Team Reggeborgh, die vooralsnog niet reageren. Ook de KNSB is om een reactie gevraagd, maar de schaatsbond wil zich er nu nog niet mee bemoeien en wacht de beslissing van de commissie eerst af.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.