Voor Tim Prins waren de druiven enorm zuur door de bekendmaking van de definitieve selectie voor de Olympische Winterspelen. De topschaatser werd het kind van de rekening na overleg van de selectiecommissie en doet dus niet mee in Milaan. Voor Prins was dat een enorme dreun.

Prins reed op de slotdag bij het OKT naar de derde plek op de 1000 meter en daarmee leek hij precies genoeg te hebben gedaan, want hij was op de matrix de negende man en dat is precies het aantal schaatsers dat Nederland naar Milaan mocht sturen. De schaatser wordt echter het kind van de rekening doordat Marcel Bosker speciaal wordt aangewezen voor de ploegenachtervolging.

'Zou er veel woorden aan vuil kunnen maken'

Die beslissing van de KNSB is keihard binnengekomen bij Prins. "Definitief geen Olympische Spelen van Milaan voor mij", schrijft hij op Instagram. "Na 5 dagen vol bloed, zweet en tranen heeft KNSB besloten mij uit de selectie te halen ten behoeve van een plek voor de ploegenachtervolging. Na het missen van een ticket op de 1000m op 0,005 seconden is dit de tweede klap die ik te verwerken heb."

Prins is het duidelijk oneens met de beslissing, maar bijt op zijn tong. "Zou er natuurlijk veel woorden aan vuil kunnen maken, echter heeft dat allemaal geen zin. Feit is dat mijn olympische droom nog minimaal 4 jaar op zich moet laten wachten."

Kjeld Nuis

Voor Kjeld Nuis betekent het buiten de selectie laten van Prins overigens goed nieuws, al is het de vraag of dat ook zo voelt doordat de twee teamgenoten zijn en op goede voet met elkaar staan. Nuis mag de vrijgekomen plek van Prins op de 1500 meter innemen en daardoor kan hij op jacht gaan naar zijn derde olympische titel op rij op die afstand. De drievoudig olympisch kampioen doet ook mee aan de 1000 meter.

