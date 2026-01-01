De KNSB heeft donderdag de definitieve selectie voor de Olympische Winterspelen bekendgemaakt. Voor Tim Prins zijn de druiven heel erg zuur, want hij moet plaatsmaken voor Marcel Bosker en gaat dus niet naar Milaan. Dat is direct goed nieuws voor Kjeld Nuis, want hij kan daardoor zijn titel op de 1500 meter verdedigen.

Prins zat op de wip na het OKT, want hij had de laatste plaats in handen op de zogeheten matrix. Al direct was het de vraag of dat genoeg zou zijn doordat Bosker onder hem stond en een vast onderdeel is bij de ploegenachtervolging. De KNSB heeft uiteindelijk besloten dat Prins inderdaad thuis moet blijven zodat Bosker samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt het Nederlands team kan vormen. Vaste schakel Beau Snellink ontbreekt op de Spelen en dus zal er een nieuw trio samen gaan rijden.

'Kansrijker voor een medaille'

“De ploegenachtervolging wordt door de beschikbare data kansrijker geacht voor een medaille in Milaan dan de derde man op de 1500 meter, de positie die bij het OKT werd bezet door Tim Prins”, is de uitleg van Remy de Wit, technisch directeur van de schaatsbond.

“Op zijn zachtst gezegd ontzettend vervelend voor Tim, die door deze beslissing nu als tiende unieke naam in de matrix eindigt en daarom niet mee zal gaan naar Milaan. Zijn plek op de 1500 meter wordt op de Spelen nu ingevuld door Kjeld Nuis die bij het OKT als vierde op deze afstand over de finish kwam”, aldus De Wit.

Nuis toch voor drie op een rij

De beslissing van de KNSB betekent dat Nuis toch voor zijn derde titel op rij kan gaan op de 1500 meter. Hij werd in 2018 en 2022 olympisch kampioen op die afstand, maar leek na zijn vierde plaats op het OKT niet mee te mogen doen. Nuis zal samen met Joep Wennemars en Tijmen Snel echter Nederland aan medailles moeten helpen op de 1500 meter.

Bosker opnieuw de gelukkige

Voor Bosker is het al de tweede keer op rij dat hij zich eigenlijk niet geplaatst had voor de Spelen, maar toch mag gaan. Vier jaar geleden werden hij en Sven Kramer speciaal voor de ploegenachtervolging toegevoegd aan de selectie. Dat ging toen ten koste van Dai Dai N'Tab en Snel. Nederland pakte met Kramer en Bosker overigens geen medaille op de team pursuit.

Volledige olympische selectie

Vrouwen:

500m: Femke Kok, Jutta Leerdam, Anna Boersma

1000m: Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting

1500m: Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok, Marijke Groenewoud

3000m: Marijke Groenewoud, Joy Beune, Merel Conijn

5000m: Merel Conijn, Bente Kerkhoff

Mass start: Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff

Ploegenachtervolging: Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong, Marijke Groenewoud



Mannen:

500m: Jenning de Boo, Sebas Diniz, Joep Wennemars

1000m: Jenning de Boo, Joep Wennemars, Kjeld Nuis

1500m: Joep Wennemars, Tijmen Snel, Kjeld Nuis.

5000m: Stijn van de Bunt, Chris Huizinga, Marcel Bosker

10000m: Stijn van de Bunt, Jorrit Bergma

Massa start: Jorrit Bergsma, Stijn van de Bunt.

Ploegenachtervolging: Chris Huizinga, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker

