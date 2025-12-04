Topschaatser Kjeld Nuis denkt op 36-jarige leeftijd nog niet aan stoppen. Maar als hij wel aan het eind van zijn topsportcarrière is gekomen, ziet hij een leven als dat van Mark Tuitert wel voor zich. Bovendien hoopt hij op meer tijd voor zijn zoon.

Nuis doet nog steeds mee om de medailles dit olympisch schaatsseizoen. Hij won al goud op de Winterspelen van Pyeongchang en Peking. Toch kan hij nog niet vredig met pensioen, vertelt hij in de podcast van Drive van Mark Tuitert. "Ik denk over stoppen niet na. Ik heb inderdaad mijn doel gehaald, nou prima."

Hij sprak er onlangs ook nog over met Irene Schouten, die begin 2024 haar schaatsen aan de wilgen hing. "Maar ik vind het gewoon nog super leuk", zei Nuis tegen haar. "Ik maakte ook een geintje: ik kan niks anders."

"Maar ik vind het gewoon vet om te kijken wat er nog in mijn lijf zit", vervolgt hij serieus. "En ik heb afgelopen jaar in Thialf gewoon mijn beste tijd ooit verbeterd op de 1000 meter. Dat gaat op de 1500 meter ook nog wel lukken. Die rek is er nog niet uit."

Niet bang voor zwart gat

Tuitert vraagt zich af wat Nuis na zijn schaatscarrière gaat doen. "Ik denk een podcast en af en toe een praatje over hoe goed ik was", grapt hij over de werkzaamheden van de 45-jarige. Naast de presentatie van zijn podcast werkt Tuitert ook als spreker. "Nee, ik weet het niet", aldus Nuis. Maar hij is ook niet bang voor een zwart gat. "Totaal niet."

"Ik heb wel vertrouwen dat er iets op mijn pad komt. Ik heb heel veel leuke en goede sponsoren om me heen, waarvan ik weet dat ik er zo aan de slag kan. Of ik dat wil, weet ik ook nog niet." Hij weet niet eens of hij wel in de schaatssport wil blijven. "Ik vind het een fantastische wereld, maar misschien wil ik ook kijken wat er buiten de ijsbaan is."

Gezin

Hij hoopt ook meer tijd voor het gezin te kunnen maken. "Ik heb een geweldige zoon. Die is inmiddels negen jaar. Misschien vind die het ook leuk dat ik niet om de twee weken er vandoor ga."

Nuis heeft een relatie met schaatscollega Joy Beune. Zijn zoontje Jax kreeg hij met zijn ex-vriendin Jill de Robles .

Reageer en praat mee!