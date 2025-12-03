Topschaatser Jenning de Boo kijkt uit naar de World Cup van komend weekend in Thialf. De Nederlander keerde met Team Reggeborgh terug van trainingskamp en krijgt complimenten van ploeggenoot Kjeld Nuis.

De Boo blonk dit seizoen al uit op de eerste twee World Cups. In Calgary kwam de Groninger in een tijd van 33.63 over de finish bij de 500 meter, twee honderdsten boven het wereldrecord. In Heerenveen zette hij eind oktober ook al een toptijd neer. Hij reed in Thialf een baanrecord van 33.9.

Dat is veelbelovend voor de komende World Cup. De Boo blikt op Instagram vast vooruit. "Terug van een goede week trainen in Spanje en aan het klaarstomen voor World Cup 3 in Thialf", schrijft hij bij een reeks foto's.

'Ster, parel, knappie'

Daarmee maakt hij indruk bij teamgenoot Kjeld Nuis, die dus ook meeging op trainingskamp. "Ster, parel, knappie", reageert hij op het bericht van De Boo. De 36-jarige liet direct na zijn race op de 1000 meter al weten dat hij ook zin heeft in de thuiswedstrijd in Heerenveen.

Kjeld Nuis

Daar promoveert hij namelijk weer naar de A-groep. Nuis moest in Calgary nog meedoen op het tweede niveau, omdat hij tijdens de eerste World Cup werd gediskwalificeerd op de 1000 meter. "Klassement rijden kan niet meer dit seizoen", zei hij na zijn eerste plek in de B-groep. "Maar in ieder geval in Heerenveen weer in de A-groep. Gezellig voor thuispubliek."

World Cup Heerenveen

De World Cup schaatsen keert van 5 tot en met 7 december terug op Europese bodem. Het programma van de afstanden is flink aangepast. Zo is er geen ploegenachtervolging meer en moeten de mannen en vrouwen nóg verder dan tot nu toe. De mannen rijden dan de 10.000 meter en de vrouwen de 5000 meter, in plaats van 5000 en 3000 meter. Ook is er maar één 500 meter in plaats van de gebruikelijke twee.

