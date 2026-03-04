Wie dacht dat Kjeld Nuis dit seizoen niet meer zal schaatsen, heeft het mis. De 36-jarige routinier is namelijk gewoon te bewonderen tijdens de WK sprint. Dat terwijl hij vorige week aankondigde niet mee te doen. Hij toont zich de ideale teamgenoot en helpt zijn Reggeborgh-maten Femke Kok en Jenning de Boo om in topvorm aan de start te staan.

Nuis kwam voor het laatst in wedstrijdverband in actie op de Olympische Winterspelen in Milaan. Op vrijdag 20 februari won hij schitterend brons op de 1500 meter, achter de Chinees Zhongyan Ning en Jordan Stolz uit de VS. Sindsdien volgden de nodige feestjes en huldigingen voor Nuis en zijn vriendin Beune.

Vrij snel na het grootste toernooi van de schaatskalender kwam de KNSB met het nieuws om aanwijsplekken uit te delen voor de WK sprint. Die gingen naar Jenning de Boo en Joep Wennemars. Dat bracht Nuis tot het besluit om zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen. Hij had geen zin om de nationale kampioenschappen sprint te rijden voor dat enige overgebleven ticket.

"Ik heb lekker vakantie, het is mooi geweest. Ik heb me niet aangemeld. We zijn nu net thuis. Dan kan ik me nu twee dagen voorbereiden na een heel hectische week en moet ik daarna het uiterste van mezelf vragen...", verklaarde Nuis vorige week bij de Coen en Sander Show op radiozender Joe. "Dat kan. Maar dit is gewoon een bewuste keuze van mij om dat niet te doen. En ik gun de mensen die dat wel gaan doen alle succes."

Nuis dacht bij voorbaat kansloos te zijn tegenover Jordan Stolz, Jenning de Boo en Damian Zurek. "Dan ga ik de ballen uit mijn broek rijden voor een achtste plek op het WK sprint. Dat ga ik gewoon niet doen", verzekerde hij. Wel deelde hij naar Thialf te togen als supporter van zijn vriendin Joy Beune, die een startbewijs kreeg aangewezen voor de WK allround.

Kjeld Nuis om andere reden in Thialf

Toch is Nuis een paar dagen voor de start van het allroundtoernooi al in Thialf. Hij heeft zichzelf in een oranje pak gehesen, zo is te zien op een TikTok van Femke Kok. "Oké mensen, we zijn terug. Hebben jullie ons gemist? Want wij hebben jullie gemist", playbacken Nuis, Kok en De Boo. Het drietal ging op de Spelen enkele malen viraal met video's. Speciaal voor de WK sprint hebben ze weer alles uit de kast getrokken.

Ook Tim Prins van de partij

Dat Nuis er is, is niet vreemd. Hij is lid van Team Reggeborgh, net als Kok en De Boo. De 36-jarige schaatsveteraan is een belangrijk onderdeel van de ploeg en zal waarschijnlijk worden ingezet tijdens trainingen voor Kok en De Boo. In Milaan gebeurde het andersom. Toen bleef De Boo langer hangen, zodat hij Nuis kon helpen richting zijn olympische 1500 meter. Nuis is niet de enige die zijn ploeggenoten helpt. Ook Tim Prins, tweede op de NK sprint, helpt bijvoorbeeld Antoinette Rijpma-de Jong. Ideaal dat de WK in Thialf zijn en daardoor dichtbij huis van veel schaatsers.

