Kjeld Nuis besloot vorige week een punt te zetten achter zijn schaatsseizoen. De 36-jarige topschaatser liet de afgelopen maanden zien nog altijd met de besten mee te kunnen door brons te pakken op de Olympische Winterspelen en ook goede resultaten te boeken in de World Cups. Dat leverde Nuis ook het nodige aan prijzengeld op.

Nuis was op de Spelen de tweevoudig regerend kampioen op de 1500 meter nadat hij in 2018 en 2022 het goud had gepakt. Een derde titel op rij zat er niet in, maar daar lag hij niet wakker van. Hij was namelijk maar al te blij met zijn bronzen plak achter Zhongyan Ning en Jordan Stolz. Met tweemaal goud en één keer brons is hij nu de succesvolste man ooit op de olympische 1500 meter.

De 36-jarige Nuis kreeg niet alleen een medaille voor de derde plek in Milaan, maar ook een bonus van NOC*NSF. De schaatser van Team Reggeborgh kreeg voor zijn bronzen plak een bedrag van 7500 euro.

Extraatje in de World Cups

Dat was niet het enige prijzengeld dat Nuis dit seizoen bij elkaar reed, want hij deed eerder in het seizoen ook nog mee aan de NK afstanden, het OKT en de World Cups. De winstpremies voor de nationale toernooien worden niet openbaar gemaakt, maar die van de wereldbekerwedstrijden wel. Daaruit blijkt dat Nuis ook daar nog wat geld heeft verdiend.

Hij eindigde gedurende de vijf wedstrijden namelijk vijf keer op het podium. Vier keer op de 1500 meter (twee keer tweede en twee keer derde) en in Hamar werd hij ook nog derde op de 1000 meter. Dat levert hem in totaal 3400 dollar aan prijzengeld op.

Door een diskwalificatie in het eerste weekend was Nuis direct kansloos voor een goede klassering in het klassement op de 1000 meter, maar op de 1500 meter werd hij in de eindrangschikking enkel afgetroefd door Stolz. Die tweede plek in het klassement levert hem nog eens 11.000 dollar op.

Totale prijzengeld Kjeld Nuis

Alles bij elkaar verdiende Nuis in de World Cup dus 14.400 dollar en dat komt omgerekend neer op zo'n 12.500 euro. De schaatser pakte daardoor met zijn olympische bonus in totaal dus ongeveer 20.000 euro aan prijzengeld. Dat is nog zonder eventuele bonussen vanuit zijn eigen ploeg.

Einde seizoen

Nuis komt dit seizoen niet meer in actie nadat hij besloot om de NK sprint aan zich voorbij te laten gaan. De schaatser kreeg van de KNSB geen aanwijsplek voor het wereldkampioenschap van komend weekend en had zich daar dus afgelopen weekend voor moeten plaatsen. Nuis had er geen trek in om zo snel na de Spelen en de bijbehorende festiviteiten weer in actie te komen en daarmee zit zijn seizoen erop.