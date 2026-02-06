Jutta Leerdam is een superster. De Nederlandse topsprintster is naar de Olympische Winterspelen 2026 te Milaan gekomen met als doel om goud te veroveren op de 1000 meter. Haar miljoenen fans en volgers kijken in spanning uit naar die rit. En na de Spelen? Een ex-schaatscollega van Leerdam heeft wel een ideetje.

Alexandra Ianculescu is vol lof voor Leerdam, zowel vanwege wat de Zuid-Hollandse van Team Kafra presteert op het ijs, als vanwege haar succes als influencer. Leerdam is met afstand de bekendste schaatser ter wereld, mede ook door haar relatie met influencer en bokser Jake Paul. De twee zijn inmiddels verloofd.

Opwindende levensstijl

Ianculescu, geboren in Roemenië en later uitkomend voor Canada, deed mee aan de Winterspelen van 2018. Ze werd 31e op de 500 meter. In gesprek met TalkSports zegt ze: "Ze is een ongelooflijke atlete. Ze is ook een buitengewoon persoon en heeft een opwindende levensstijl."

"Het is geweldig. Schaatsen is een kleine sport. Maar mede door Leerdam en haar relatie met Paul komt er zoveel extra aandacht op de sport af. Het is cool, ze laat zien dat we uiteenlopende levens kunnen leiden. Wij schaatsers zijn niet alleen maar mensen in een latexpakje die bochtjes naar links rijden. Er is meer te vertellen en te laten zien dan dat. Leerdam is in staat om alles te bereiken waar ze zich op focust."

OnlyFans

De Canadese heeft zelf succes op het platform OnlyFans, dat aanvankelijk alleen bedoeld was voor pikant beeldmateriaal, maar inmiddels ook diverse atleten aan zich heeft verbonden die familievriendelijk materiaal delen.

"Het is een prettige ervaring, in tegenstelling tot bij andere sociale media", legt ze uit. "Daar zeggen mensen in anonimiteit de vreselijkste dingen. Op OnlyFans zitten mensen die met me willen praten en ik ben er voor ze om in gesprek te gaan." Wat haar betreft maakt Leerdam ook een account aan op het platform. "Jutta op OnlyFans, dat zou cool zijn. Ik hoop dat het mogelijk is. Ik, als oud-schaatser, wil ook zien hoe de toppers van nu trainen en wat ze nog meer doen."