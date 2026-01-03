Het besluit om niet Tim Prins, maar Marcel Bosker naar de Olympische Winterspelen te sturen maakte de afgelopen dagen veel los. Het regende reacties, veelal boos en teleurgesteld. Daar werden echter ook onder anderen Kjeld Nuis en Rintje Ritsma slachtoffer van, want zij kregen doodsverwensingen naar hun hoofd geslingerd. Schaatsicoon Marianne Timmer doet nu een strenge oproep naar aanleiding van die berichten.

Hoe zat het ook alweer? Tim Prins plaatste zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi op de 1500 meter voor de Spelen, maar werd het kind van de rekening door een beslissing van de schaatsbond KNSB. Zij gaven Marcel Bosker een aanwijsplek zodat hij mee kan doen aan de ploegenachtervolging. Daardoor valt Prins buiten de boot en mag Kjeld Nuis in zijn plaats starten op de 1500 meter.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Doodsverwensingen

Een beslissing die niet alleen voor een teleurgestelde en boze Prins zorgde, maar ook voor veel anderen. De nodige schaatsprominenten lieten zich al luid en duidelijk horen, maar helaas leverde het besluit ook een hoop andere en minder inhoudelijke reacties op. Bondscoach Ritsma kreeg bijvoorbeeld doodsverwensingen en topschaatsster Joy Beune riep op om soortgelijke berichting richting haar vriend Nuis niet meer te sturen.

Ook voor Marianne Timmer, drievoudig olympisch kampioene en maaktster van de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud, is de maat vol. "Emotie is geen vrijbrief", schrijft ze op Instagram. Ze kan zich wel voorstellen dat het besluit reacties oproept. "Dat is begrijpelijk, zeker bij momenten met grote belangen. Meningen mogen verschillen en teleurstelling mag worden geuit."

Duidelijke grens

Maar wat een aantal mensen reageerden na het nieuws over Bosker en Prins ging volgens Timmer duidelijk een grens over. "Emotie is geen vrijbrief voor persoonlijke aanvallen of bedreigingen. Daar ligt een duidelijke grens. Achter elke sporter en elke beslissingen staat een mens."

Oproep van Marianne Timmer

Timmer doet daarom een oproep: als je te ver bent gegaan, zeg dan sorry. "Wie in emotie te ver gaat, neemt verantwoordelijkheid en biedt excuses aan. Dat is geen zwakte, maar respect."

De drievoudig olympisch kampioene had overigens wel haar woordje klaar over het besluit ten nadele van Prins. Ze voelt mee met de 22-jarige van Team Reggeborgh, zo liet ze eerder deze week weten aan Sportnieuws.nl. "Het is heel zuur voor Tim. Hij heeft er keihard voor geknokt en gestreden. Hij heeft laten zien dat hij in vorm is op allebei de afstanden."

Advies voor Tim Prins

Ze sprak dan ook van een 'megaklap' voor de man die op de 1000 meter slechts 0,005 seconden te langzaam was voor een ticket en op de 1500 meter werd geslachtofferd. Timmer kwam met een advies voor Prins. "Ik zou zeggen: pak jezelf bij elkaar en zet de stijgende lijn door. Over vier jaar zijn de volgende Spelen. Dat zal hij nu niet zo voelen, omdat het net naar buiten is gekomen, maar dat gaat wel weer leven."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.