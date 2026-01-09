Het is tijd voor de onthoofde EK afstanden. Op de eerste dag zijn er genoeg medaillekansen voor de Nederlanders die wél afgereisd zijn naar het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De meeste olympiërs ontbreken, de veelbesproken Tim Prins is er wel. Hij rijdt de 1000 meter vanavond. Volg het hieronder live.

3000 meter vrouwen

De grote Nederlandse toppers slaan de EK afstanden over vanwege de Olympische Spelen, maar er verschijnen waardige vervangers aan de aftrap. Zij beginnen wel iets eerder aan de race dan gebruikelijk. Gioya Lancee (1e) en Evelien Vijn (2e) verschijnen al in de eerste ritten op het ijs. Sanne in 't Hof doet ook mee. De grote namen zijn Ragne Wiklund, Francesca Lollobrigida en Martina Salbikova.

1000 meter mannen

Tim Prins is hier de grootste troef namens Nederland. Zoals inmiddels bekend liep hij nét de Olympische Spelen mis, mede door een veelbesproken keuze van de KNSB. Hij hoopt zichzelf te herstellen en te laten zien op de EK. Dat gaat hij in eerste instantie doen op de 1000 meter, samen met Kayo Vos en Merijn Scheperkamp.

Vervelend einde voor Nederlandse teamsprint

De eerste dag begon met de teamsprint voor vrouwen, het enige niet-olympische onderdeel van de EK. De kans op eremetaal was groot voor Nederland, want er deden slechts vier landen mee. Toch liep het allemaal uit op een groot drama. Isabel Grevelt kwam ten val, waardoor de race voor Oranje erop zat. Pech was er dus voor haar en teamgenotes Anna Boersma en Naomi Verkerk.

Zilveren ploegenachtervolging mannen

Daarna was het tijd voor de ploegenachtervolging voor mannen. Het veelbesproken viertal dat naar de Olympische Spelen gaat, was er niet. Louis Hollaar, Wisse Slenderbroek en Kars Jansman waren hun vervangers. Het gelegenheidstrio deed het niet onverdienstelijk met een zilveren medaille. Goud was er voor Italië.

