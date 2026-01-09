Tim Prins heeft zijn benen laten spreken na een bewogen periode. De Nederlander liep op onfortuinlijke wijze de Olympische Spelen mis, maar rechtte de rug op de EK afstanden. Prins pakte een zilveren medaille, maar was niet opgewassen tegen de Pool Damian Zurek.

Prins moest zich bij elkaar rapen na een roerige week. Hij werd knap derde op de 1500 meter bij het OKT. Dat leverde hem geen olympisch zitje op, want bondscoach Rintje Ritsma wilde Marcel Bosker erbij voor de ploegenachtervolging. Bosker kreeg een aanwijsplek, Prins kreeg een ferme tik te verwerken. Op de EK afstanden moest de knop om, bij afwezigheid van de olympiërs.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Revanche van Tim Prins

Zonder wereldkampioen Joep Wennemars, Jenning de Boo en Kjeld Nuis waren er meerdere favorieten. Onder wie Prins. Hij reed in de laatste rit tegen thuisrijder Piotr Michalski. Prins had dus een richttijd waar hij zich op kon focussen. Die werd neergezet door de Pool Damian Zurek: 1.08,55. Daarmee zat hij een fractie boven het baanrecord van fenomeen Jordan Stolz (1.08,42).

Prins kwam niet in de buurt van de toptijd van Zurek. Wel won hij een onderling duel van Michalski. Het leverde hem de zilveren medaille op. Daarmee neemt hij enigszins wraak voor de nasleep van het OKT. Prins komt later dit weekeinde nog in actie op de 1500 meter en de teamsprint.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.