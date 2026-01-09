Voor Nederland zijn de onthoofde EK afstanden vervelend begonnen. Vrijdagavond was de teamsprint met Anna Boersma, Isabel Grevelt en Naomi Verkerk in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Daar greep de regerend wereldkampioen naast de medailles na een valpartij.

Nederland werd bij de WK afstanden in Hamar in maart 2025 wereldkampioen op dit onderdeel - dat niet olympisch is. Dat gebeurde met Jutta Leerdam, Angel Daleman en Suzanne Schulting. Van dat trio is alleen Daleman aanwezig in Polen. Leerdam en Schulting laten het toernooi net als veel anderen links liggen vanwege de aankomende Olympische Winterspelen. Daleman miste plaatsing daarvoor.

Valpartij Nederland bij teamsprint

Dus moest de veelbesproken bondscoach Rintje Ritsma het doen met Boersma, Grevelt en Verkerk. Van dat drietal gaat alleen Boersma naar Milaan, zij plaatste zich voor de 500 meter.

Er verschenen vier landen aan de start van de teamsprint: Nederland, België, Polen en Duitsland. Een medaille leek dus een abc'tje. Maar Oranje, dat het tegen de Belgen opnam, kwam in de tweede ronde ten val. Grevelt raakte de achterkant van Verkerk, ging onderuit en kwam nog goed weg dat ze haar hand niet erg blesseerde. Polen ging er met de zege vandoor, voor de Belgen en Duitsland.

Tranen bij Grevelt

Na afloop van de race was Grevelt in tranen. "De start ging al niet super. Ik vind het een spannend onderdeel. Het is lang terug dat ik het heb gedaan", zei de voormalig Nederlands sprintkampioene.

