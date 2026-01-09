Joy Beune en Marijke Groenewoud zijn gewaarschuwd voor de 3000 meter op de Olympische Spelen. De twee ontbreken op de EK afstanden, maar zagen een grote concurrente een serieuze tijd neerzetten. Op het lastige ijs in Tomaszów Mazowiecki maakte de Noorse Ragne Wiklund indruk. Zij won goud, Sanne in 't Hof nam sportief revanche voor het desastreus verlopen OKT.

De afwezigheid van Beune, Groenewoud en Maaike Conijn zorgde ervoor dat wat onbekendere Nederlanders de kans kregen. Zo kwam Gioya Lancee meteen in de eerste rit in actie. Zij debuteerde op een groot toernooi met 4.13,28. Lang hield die tijd geen stand, want een wedstrijd later dook landgenote Evelien Vijn daar al onder: 4.12,83.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Nederlandse olympiërs gewaarschuwd

Vijns tijd bleef wel een tijdje bovenaan prijken in de tussenstand. Tot Aurora Grinden Løvås het ijs betrad. De Noorse kwam na 3000 meter binnen in 4.11,07. Daar nam de Nederlandse Sanne in 't Hof een flinke hap uit. Voor haar eindigde het OKT teleurstellend. Waar ze zich wel plaatste voor de Spelen van Beijing, liep ze plaatsing voor Milaan mis. In Polen liet In 't Hof zien wat ze kon met een tijd van 4.05,26.

Daarna kwamen de echte kanonnen als Wiklund, Sandrine Tas, Francesca Lollobrigida en het Tsjechische icoon Martina Sáblíková. Het was vooral de Noorse Wiklund die als een bezetene van start ging. Haar slotrondes waren wat minder, maar uiteindelijk knalde ze naar een dik baanrecord: 4.00,54. Daarmee zijn Beune en Groenewoud dus gewaarschuwd. Hoewel zij beiden sneller waren op het OKT, is Wiklund een gevaarlijke concurrente.

Brons voor In 't Hof

Zij eindigde ver voor de rest van het pak met een gouden medaille. De Belgische Tas won zilver, net als op de teamsprint. In 't Hof verzekerde zich uiteindelijk van het brons, haar eerste individuele medaille op een groot toernooi. Lollobrigida en Sáblíková stelden in de laatste rit namelijk teleur en kwamen niet aan de tijd van de Nederlandse.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.