Nederland heeft de eerste medaille op de EK afstanden te pakken. Op de veelbesproken ploegenachtervolging gingen de Nederlandse mannen naar het zilver. Zij mogen zich dus op het podium hijsen. Goud was er voor een absoluut topland, in een baanrecord.

Het was voor Nederland de enige kans om in de formatie te racen die naar Milaan gaat. Bondscoach Ritsma koos voor Chris Huizinga, Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Marcel Bosker. Laatstgenoemde was de afgelopen weken veelbesproken, omdat hij in plaats van Tim Prins werd opgeroepen. Toch reisde het viertal niet af naar Polen.

Nederlandse invallers pakken medaille

Dus stond er een gelegenheidstrio aan de start: Louis Hollaar, Wisse Slenderbroek en Kars Jansman. Zij maakten indruk. Hollaar, Slenderbroek en Jansman reden een solide race en wonnen in een onderlinge race van Frankrijk. Ook zette het een snellere tijd neer dan Noorwegen, dat zonder blikvanger Sander Eitrem in Polen reed.

Dus was Nederland minimaal verzekerd van een medaille, met Italië en Duitsland die nog in actie moesten komen. De Italianen verschenen met de gevestigde namen aan de start. Onder leiding van wereldtopper Davide Ghiotto gingen zij overtuigend in een baanrecord naar het goud. Zilver was er voor Nederland, de Noren pakten brons.

'We passen goed bij elkaar'

"Italië is ver weg, maar dat is ook een ontzettend goede ploeg", sprak Hollaar na afloop. "Die gaan op de Spelen hoge ogen gooien. Dan is tweede vandaag het hoogst haalbare." Debutant Slendebroek viel meteen in de prijzen. "Dat is wel heel erg mooi. Eigenlijk vanaf de eerste training samen reden we al goed in elkaars slag. We passen gewoon goed bij elkaar denk ik."

De drie invallers stonden slechts een paar keer samen op het ijs. Jansman: "Het ging vandaag een heel stuk beter. In de tweede bocht raakte ik Wisses linkerschaats, dat was even een schrikmomentje. Maar we pakken er zilver mee, zo hoort het."

