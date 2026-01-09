Tim Prins schaatste bij de EK afstanden in Polen naar het zilver op de 1000 meter. Het is een schrale pleister na alle onrust die rondom Prins ontstond na het olympisch kwalificatietoernooi. Hij leek zich te plaatsen voor de Spelen, maar werd uiteindelijk niet uitgekozen.

De 22-jarige Fries moest met 1.09,35 de titel laten aan de Pool Damian Zurek. Die won in 1.08,55. Het brons ging naar Marten Liiv uit Estland in 1.09,61.

Energie

"Het was niet gemakkelijk. Vanaf de eerste meter liep het eigenlijk niet echt", zei Prins bij de NOS. "Ik had geen energie, joh. Ik rijd hem naar huis puur op karakter", zo ging Prins door. "Er zat niks in, eigenlijk. Het heeft de hele week niet gelopen. Ik heb twee keer geschaatst. Het is lastig als je woensdag aankomt en dan heb je één training en moet je gelijk starten vandaag. Dat heb je altijd wel, maar ik had een iets andere voorbereiding dan normaal."

OKT

Met die opmerking doelt Prins op de nasleep van het OKT. Prins was de meestbesproken schaatser na het bekendmaken van de olympische selectie. Hij eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen als derde op de 1500 meter en had zich daarmee in principe gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

De selectiecommissie van de schaatsbond besloot echter Marcel Bosker, de nummer 3 op de 5000 meter, als negende schaatser mee te nemen naar Milaan omdat die nodig is voor de ploegenachtervolging.

Hopeloos

Prins vervolgt: "Ik kon me wel scherp maken vandaag. Ik kon wel naar de wedstrijd toeleven en ik merkte dat ik er steeds meer zin in had om te laten zien wat ik in huis heb. Ik had er wel meer van gehoopt. Ik start altijd om te winnen. Maar Zurek is de verdiende winnaar."

Prins komt meer in actie dit weekeinde. "Hoe ik naar de 1500 meter uitkijk? Wat ik zeg: er zit geen energie in. Ik wil nog niet denken aan de volgende drie afstanden, want dan word ik echt heel hopeloos, denk ik."

Nederlanders

Merijn Scheperkamp kwam in Polen tot 1.09,65 en eindigde net naast het podium. Hij werd vierde. Kayo Vos kwam in de eerste rit tot 1.10,70. Dat was goed voor de dertiende plaats.