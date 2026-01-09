De loting voor de eerste dag van de EK afstanden is bekend. Topschaatser Tim Prins neemt het op de 1000 meter op tegen Piotr Michalski, de vrouwen op de 3000 meter strijden tegen relatief onbekende namen.

De eerste dag begint met de teamsprint voor vrouwen, het enige niet-olympische onderdeel van de EK. De kans op eremetaal is groot voor Nederland, want er doen slechts vier landen mee. Namens TeamNL staan Sanne In 't Hof, Evelien Vijn en Kim Talsma aan de start.

Teamsprint vrouwen

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Ploegenachtervolging mannen

Vervolgens staat de ploegenachtervolging voor mannen op het programma. Louis Hollaar, Wisse Slenderbroek, Kars Jansman en Bart Hoolwerf zijn opgeroepen om namens Team Nederland in actie te komen. Er is iets meer concurrentie voor het eremetaal: er doen zes landen mee.

3000 meter vrouwen

De grote Nederlandse toppers slaan de EK afstanden over vanwege de Olympische Spelen, maar er verschijnen waardige vervangers aan de aftrap. Zij beginnen wel iets eerder aan de race dan gebruikelijk. Gioya Lancee (1e) en Evelien Vijn (2e) verschijnen al in de eerste ritten op het ijs.

1000 meter mannen

Tim Prins is hier de grootste troef namens Nederland. Zoals inmiddels bekend liep hij nét de Olympische Spelen mis, mede door een veelbesproken keuze van de KNSB. Hij hoopt zichzelf te herstellen en te laten zien op de EK. Dat gaat hij in eerste instantie doen op de 1000 meter, samen met Kayo Vos en Merijn Scheperkamp.

Bekijk Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.