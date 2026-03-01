Zondag is de slotdag van de NK allround in Thialf. Marcel Bosker leidt het klassement bij de mannen, Marijke Groenewoud bij de vrouwen. Groenewoud gaat echter niet van start op dag twee, dus het klassement gaat sowieso op de schop. Volg de ontknoping van het toernooi hier live.

Groenewoud, winnares van de mass start op de Olympische Winterspelen in Milaan, is al geplaatst voor de WK allround van volgende week. Ze doet mee aan de NK allround om haar benen te testen. En die zijn uitstekend, getuige haar zege en toptijd bij de 3000 meter van zaterdag. Ze weet genoeg en laat zondag verstek gaan.

Merel Conijn stapte na de 500 meter uit het toernooi en deed niet meer mee aan de 3000 meter. Zij uitte afgelopen week kritiek op de schaatsbond, die Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Groenewoud heeft aangewezen voor het WK. Daardoor zijn er op de NK geen tickets meer te verdienen voor dat WK. Gioya Lancee staat tweede in het algemeen klassement van de NK allround. Ze schuift zondag bij aanvang van dag twee dus op naar de eerste plek.

Marcel Bosker

Bij de mannen is er onrust rondom Marcel Bosker. De leider na de openingsdag wil niet met de pers praten. Zijn team Reggeborgh laat weten dat Bosker ontevreden is over de aanwijsplekken voor de WK allround. Bosker kreeg geen aanwijsplek.

Bosker liet op de 5000 meter zien dat hij in vorm is. Remco Stam is de nummer 2 van het klassement en Louis Hollaar, de winnaar van de 500 meter, staat derde.

Loting 1500 meter vrouwen, 10.30 uur

De nieuwe klassementsleider Gioya Lancee rijdt in de laatste rit tegen Jade Groenewoud.

Loting 1500 meter mannen, 11:25 uur

Klassementsleider Marcel Bosker treft in de slotrit nummer twee, Remco Stam.

1 Mathijs van Zwieten Pelle Bolsius 2 Loek van Vilsteren Jasper Tinga 3 Michiel de Groot Hidde Westra 4 Edsger van Felius Niels van Reeuwijk 5 Jur Veenje Yves Vergeer 6 Chris Brommersma Jelle Koeleman 7 Beau Snellink Jasper Krommenhoek 8 Jorrit Bergsma Ties van Seumeren 9 Louis Hollaar Remo Slotegraaf 10 Marcel Bosker Remco Stam

Afsluitende 10.000 meter en 5000 meter

De loting voor de slotafstanden is nog niet bekend. Pas na de 1500 meter wordt het rittenschema gemaakt voor de afsluitende 5000 meter bij de vrouwen en 10.000 meter bij de mannen.