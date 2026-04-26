Antoinette Rijpma-de Jong kennen we natuurlijk als topschaatsster. De olympisch kampioene op de 1500 meter traint nagenoeg het hele jaar door kiezelhard, maar ook haar man Coen Rijpma is behoorlijk sportief. Hij baarde eerder deze week opzien door een opmerkelijke uitdaging aan te kondigen.

De man van Rijpma-de Jong heeft wielrennen als grootste passie. Hij was ooit een verdienstelijke amateurwielrenner, leerde Rijpma-de Jong zelfs kennen op de fiets en houdt van een uitdaging op zijn tijd. Vorig jaar reed hij de volledige Tour de France, door de etappes telkens een dag vóór de profs te rijden. Rijpma-de Jong fietste een aantal etappes met hem mee.

Dat was afgelopen zomer, maar ook de komende maanden staan in het teken van zo'n uitdaging. Rijpma heeft namelijk besloten om voor een nieuw avontuur te kiezen. "De Tour heeft me meer gegeven dan ik had verwacht. Fysiek, mentaal. En dat gevoel, dat laat je niet meer los", zo schrijft hij in een bericht op Instagram. "Ook al rijd ik niet meer op het niveau van vroeger, die drang om mezelf te testen is nooit weggegaan."

Die test komt er, want eind juli fietst hij in één week zeven bekende wielerklassiekers. Binnen zeven dagen waagt Rijpma zich aan Strade Bianche, de Ronde van Lombarije, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. "Ik heb dat nodig. Iets dat schuurt. Iets waar je niet zeker van bent of je het gaat halen", aldus Rijpma.

De voorbereiding is uiteraard in volle gang en Rijpma kijkt uit naar het moment dat hij mag beginnen aan zijn helse fietsavontuur. "Niet om het af te vinken. Maar om te zien waar die grens nu écht ligt."

Schaatsster bakt pannenkoeken

Topschaatsster Rijpma-de Jong wist uiteraard ook van dit plan. Op Instagram laat ze weten wel een handje te helpen. "Ik kom wel pannenkoeken bakken", schrijft ze. Dat is een knipoog naar de afgelopen Spelen, toen Rijpma een huisje had gehuurd in Milaan waar de schaatsster af en toe even tot rust kon komen. Daar bakte hij ook af en toe pannenkoeken. Eind juni zijn de rollen dus omgedraaid. En wie weet fietst Rijpma-de Jong wel weer een stukje mee, fietsen vindt ze immers ook enorm leuk.

Langzaamaan is Rijpma-de Jong zelf alweer begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe schaatsseizoen. Ze zat al veelvuldig op de fiets, maar was ook een tijdje op vakantie na haar gouden olympische seizoen. Samen met Rijpma toog ze naar de Verenigde Staten, maar die vakantie braken ze noodgedwongen af. De opa van de schaatskampioene overleed namelijk, waarna het stel terugkeerde naar Nederland voor het afscheid.