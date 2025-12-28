Op de derde dag van het OKT staan er twee uitersten op het programma. De vrouwen rijden in Thialf met de 500 meter de kortste afstand, terwijl de mannen aan de bak mogen op de 10.000 meter, de langste afstand. Volg hieronder live de ontwikkelingen van het olympisch kwalificatietoernooi.

Check hieronder live de tussenstanden na elke rit bij de 10.000 meter van de mannen.

Op de eerste twee dagen van het OKT zijn al de nodige tickets voor de Spelen verdeeld. Bij de vrouwen zijn Marijke Groenewoud, Femke Kok en Suzanne Schulting al zeker en bij de mannen hebben Jenning de Boo, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hun plekje al binnen. Een aantal grote namen zit echter nog in onzekerheid.

Femke Kok schaatst baanrecord, Jutta Leerdam neemt revanche

De eerste 500 meter bij de vrouwen op het OKT zorgde meteen voor spanning in Thialf. Jutta Leerdam reed een sterke rit en nam revanche na haar val op de 1000 meter, maar werd direct afgetroefd door Femke Kok, die met een baanrecord van 36,87 haar klasse opnieuw onderstreepte.

Die prestatie is extra belangrijk in de strijd om de olympische tickets. De winnares van de 500 meter komt bovenaan in de matrix, terwijl de nummers twee en drie allesbehalve zeker zijn van deelname aan de Winterspelen. Achter Kok en Leerdam liet Isabel Grevelt zich zien met een knappe derde tijd, net voor Suzanne Schulting, waardoor de spanning richting de tweede omloop volledig intact blijft.

De vrouwen rijden allemaal twee keer 500 meter en de snelste tijd telt uiteindelijk. De tweede omloop begint om 19.18 uur en daarna kan de balans dus worden opgemaakt.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Aparte afstand voor de mannen

Tussen de twee 500 meters in hoeven de fans in Thialf zich niet te vervelen, want dan krijgen ze zes ritten van de 10.000 meter voorgeschoteld. Aan die afstand hangt wel een verhaal, want de winnaar is niet eens zeker van een plek op de Spelen. De nummer 1 komt op plek tien van de matrix en er mogen maar negen mannen naar Milaan.

De nummer 2 belandt zelfs op de laatste plek van de matrix en dat lijkt onvoldoende voor deelname. Alleen bij heel veel dubbelingen in de eerste negen plekken, komt de 10 kilometer in aanmerking.

Van de Bunt won vrijdag verrassend de 5000 meter en hij komt al in de derde rit in actie tegen Kars Jansman. De laatste twee ritten beloven nog veel vuurwerk. Chris Huizinga neemt het op tegen Marcel Bosker en Beau Snellink treft de 39-jarige Nederlands kampioen Jorrit Bergsma in de slotrit.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, met Marianne Timmer. Het schaatsicoon en drievoudig olympisch kampioene blikt onder andere vooruit op dag 3 van het OKT.