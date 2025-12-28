Femke Kok heeft zaterdag voor sensatie gezorgd op de 500 meter tijdens het OKT in Thialf. Ze reed een baanrecord en heeft daarmee haar taak op de kortste sprintafstand volbracht. De topschaatsster neemt daarom een resoluut besluit.

De spanning was eraf voor Kok, die zich vrijdag al plaatste voor de Spelen (op de 1000 meter). "Klopt, dan kan je lekker vrijuit rijden", zegt Kok bij NOS. Misschien was dat wel het geheim achter dit baanrecord. Ze reed een tijd van 36.87 in Thialf. "Ik was wel gebrand en wilde heel graag een goede tijd rijden, het liefst een 36'er. Dat was gewoon mijn doel vandaag. Ja, dat heb ik afgevinkt."

Toch was het niet zo makkelijk als het er misschien uitzag. "Ik merk toch dat ik het in de laatste rit een beetje spannend vind. Maar heel mooi dat het deze tijd was, met niet eens een super goede opening. Ik merk dat daar meer in zit. Dus ik ben tevreden."

Besluit

Haar tweede ticket lijkt al binnen. "Ik hoop het wel ja. Ik denk dat deze tijd wel voldoende daarvoor is." Ze gaat daarom ook niet van start in de tweede omloop van de 500 meter. Vlak voor haar beslissing zei ze nog: "Aan de ene kant denk ik: top, nu stop ik. Even rust voor morgen. Maar aan de andere kant vind ik het zo leuk om te racen en hier in Thialf te rijden. Ja, ik zou mezelf niet recht in de spiegel kunnen aankijken als iemand deze tijd nu nog verbreekt."

Toch kiest ze ervoor om niet meer in actie te komen in de tweede omloop. Analist en oud-schaatser Erben Wennemars noemt het een verstandig besluit. "Gewoon sparen voor morgen. De 1500 meter is voor haar een zware afstand. Ze heeft geen reden om die tweede omloop nog te rijden."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.